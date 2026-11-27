Thông tin được Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngày 27/11. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Dương Nội và kết nối trực tuyến tới nhiều phường trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến/HNMO

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thời gian qua cơ quan dân cử Thủ đô đã ban hành hai văn bản quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài trên địa bàn.

Cụ thể, Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND (ban hành ngày 15/7/2026) quy định việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở, làm cơ sở giải quyết tồn tại ở 17 xã, phường.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND (ban hành ngày 28/10/2026) đưa ra cơ chế đặc thù tháo gỡ vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị tại 12 dự án. Trong danh sách này có những điểm "nóng" tồn đọng nhiều năm như chung cư CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La.

Bà Hà khẳng định Thường trực HĐND thành phố sẽ giám sát toàn diện quá trình thực hiện hai nghị quyết này để kịp thời tháo gỡ các phát sinh. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là phải xử lý nghiêm minh các sai phạm, làm rõ trách nhiệm khắc phục hậu quả của chủ đầu tư, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Lãnh đạo HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố cùng các sở ngành, địa phương khẩn trương rà soát từng trường hợp, lập lộ trình giải quyết rõ ràng và công khai các phương án để cử tri, người dân cùng theo dõi, giám sát.

Tại hội nghị, cử tri Đơn vị bầu cử số 4 đánh giá cao việc thành phố ban hành chính sách tháo gỡ khó khăn về đất dịch vụ và các dự án tồn đọng, song cũng chỉ ra nhiều bất cập nảy sinh trong thực tế.

Cử tri Trần Hữu Trí (phường Dương Nội) phản ánh người dân sinh sống tại các khu đất dịch vụ vẫn gặp trở ngại về thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú do vướng mắc pháp lý về đất đai, kiến nghị sớm có giải pháp ổn định chỗ ở lâu dài cho người dân.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai tập trung, siết chặt kỷ luật phối hợp liên thông và xây dựng một nền tảng số dùng chung duy nhất từ Trung ương đến cấp phường, xã để người dân chỉ cần thao tác trên một ứng dụng và cán bộ chỉ nhập liệu một lần.

Trước đề xuất về cơ chế bảo vệ cán bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, song phải đi kèm kỷ cương, trách nhiệm công vụ và tuyệt đối không vụ lợi cá nhân. Toàn bộ các kiến nghị của cử tri sẽ được phân loại rõ thẩm quyền giải quyết giữa Trung ương và địa phương để yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm.