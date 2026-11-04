12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh

HĐND TP Hà Nội cuối tháng 10 đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

Vị trí 12 dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư trên địa bàn Hà Nội được xác định có vi phạm kéo dài nhiều năm. Đồ hoạ: Đinh Hà.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) gồm các cụm HH1, HH2, HH3 và HH4, thuộc nhóm dự án có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng được Hà Nội đưa vào cơ chế xử lý đặc thù. Tổ hợp chung cư này được đưa vào hoạt động từ năm 2015 với khoảng 10.000 căn hộ. Đây hiện là một trong những tổ hợp đông đúc nhất của thành phố với ước tính khoảng 40.000 cư dân.

Theo kết luận thanh tra, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây 27 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây 36 tầng với tòa HH4 và 41 tầng với các tòa HH1, HH2, HH3, vượt 9-14 tầng so với quy hoạch được phê duyệt.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết thành phố sẽ chỉ đạo để thiết lập 12 phương án khắc phục hậu quả đối với tổng thể khu vực dự án của Tập đoàn Mường Thanh. Mỗi phương án phải làm rõ hiện trạng, tính chất vi phạm, yêu cầu khắc phục và trách nhiệm của các bên liên quan. Tòa nhà ở giữa ảnh là dự án VP3 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) - một trong 12 dự án thuộc diện nêu trên.

Với nghị quyết vừa được thông qua, Hà Nội có cơ sở để triển khai các bước xử lý tiếp theo đối với những tồn tại kéo dài tại 12 công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Công trình nào được tồn tại có điều kiện, phần diện tích nào phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng và những cư dân nào thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định trong phương án cụ thể của từng dự án. Hình ảnh tại khu vực dự án VP5 Linh Đàm, chủ đầu tư xây dựng từ 29 lên 33 tầng, số căn hộ từ 216 lên 805 căn so với quy hoạch được phê duyệt.

Tại VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), chủ đầu tư nâng từ 25 lên 37 tầng, số căn hộ tăng từ 138 lên 840 căn, vượt 702 căn so với quy hoạch. Theo số liệu UBND thành phố rà soát, tổng số căn hộ tại các dự án theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, nhưng thực tế đã xây dựng 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Việc gia tăng số lượng căn hộ và quy mô dân số so với quy hoạch gây áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực.

Hình ảnh tại toà nhà CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công). Theo thiết kế, các tầng 2, 3, 4 của toà nhà dành cho dịch vụ, thương mại và văn phòng, song chủ đầu tư đã chuyển sang làm nhà ở và bán cho người dân.

Dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng) là một trong những dự án nằm trong diện rà soát. Dự án nằm gần Bệnh viện K Tân Triều. Theo hồ sơ quy hoạch ban đầu, CT6 Kiến Hưng chỉ được phép xây dựng 2 khối nhà chung cư cao tầng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã xây dựng thêm tòa CT6C ngoài quy hoạch.

Đối với cư dân thuộc diện phải di dời do vướng phần công trình phải phá dỡ, chuyển đổi công năng được nhận tiền bồi thường; được ưu tiên mua nhà ở tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện hoặc mua/thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, đối với những trường hợp đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở. Đồng thời được hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh cho cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần khối đế bị chuyển đổi công năng.

Khu đô thị Đại Thanh (xã Đại Thanh), quy mô khoảng 17ha, gồm các khu nhà liền kề, biệt thự và 6 khối nhà cao tầng, cùng hệ thống vườn hoa, cây xanh, nhà trẻ và các công trình công cộng. Các khối nhà chung cư Đại Thanh được khởi công năm 2011 và hoàn thiện sau khoảng 2 năm xây dựng, hình thành quần thể gồm 6 tòa tháp A, B, C, D, E, F, cao 31 tầng.

Tại phường Hà Đông, hai dự án Khu nhà ở Xa La và CT5 Tân Triều cũng nằm trong danh sách các dự án vi phạm trật tự xây dựng. Chủ đầu tư các dự án được phép tồn tại có điều kiện bắt buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng. Chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí di dời, phá dỡ, cải tạo hạ tầng; tuyệt đối không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả thay cho các vi phạm của chủ đầu tư.