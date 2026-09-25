12 dự án chung cư Mường Thanh giá giảm sâu vẫn không có thanh khoản

Vào giữa tháng 9, Hà Nội đã lên phương án và lộ trình xử lý 12 dự án của hệ sinh thái Mường Thanh, từ rà soát, phân loại đến di dời, phá dỡ và tái thiết.

Theo đó, 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Mường Thanh sẽ được xử lý gồm: khu CT6 Kiến Hưng; khu hỗn hợp Đại Thanh; khu nhà ở Xa La; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6 Linh Đàm; HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ. Theo lộ trình, quá trình xử lý được chia thành 3 giai đoạn, với yêu cầu trước tiên là hoàn thiện cơ chế pháp lý, sau đó mới rà soát, phân loại và triển khai di dời, phá dỡ.

Trước thông tin này, tất cả các chung cư được xác định vi phạm đều ghi nhận giá rao bán lao dốc, mất thanh khoản.

12 toà chung cư HH Linh Đàm nhìn từ trên cao. Ảnh: TL

Cụ thể, nhiều căn hộ tại HH Linh Đàm đang được chủ nhà rao bán với giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm cuối năm 2025. Một số căn có diện tích 46-83m² hiện được chào bán quanh mức 1,3-2,2 tỷ đồng, tùy vị trí, tầng và hiện trạng căn hộ. So với mức đỉnh khoảng 56,6 triệu đồng/m² vào tháng 12/2025, mặt bằng giá hiện thấp hơn khoảng 35%.

Tại toà HH2, căn hộ có diện tích 83m², gồm 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, ban công hướng hồ Linh Đàm, đang được chào giá hơn 2,2 tỷ đồng và đã bao gồm chi phí liên quan. Cũng tại toà nhà này, diện tích 46m², đầy đủ nội thất, đang được chào bán khoảng 1,3 tỷ đồng. Chủ nhà cho biết căn hộ hiện được cho thuê với dòng tiền khoảng 6,5 triệu đồng/tháng.

Tại dự án VP6 Linh Đàm cách cụm 12 toà chung cư HH Linh Đàm chỉ vài trăm mét, căn hộ 47 m2 được chủ hộ mua theo hợp đồng mua bán vào giữa năm 2025 giá 2,7 tỷ đồng (khoảng 57 triệu đồng một m2). Thời điểm hiện tại, theo môi giới, căn hộ này giảm giá chỉ còn 2,1 tỷ đồng.

Tại khu đô thị Đại Thanh, một số căn diện tích 56-60 m2 từng tăng giá bán lên ngưỡng 55-65 triệu đồng mỗi m2 vào thời điểm cuối năm ngoái, nay giảm còn 45-52 triệu. Tại Khu nhà ở Xa La, nhiều căn diện tích 55-63 m2 từng rao giá 55-63 triệu đồng trên thị trường chuyển nhượng năm ngoái, nay hạ giá còn 46-53 triệu. Có một số căn diện tích lớn khoảng 70 m2 được chào giảm giá 400-500 triệu so với giai đoạn đỉnh, song vẫn khó giao dịch.

Dữ liệu mới đây của kênh Batdongsan cũng cho thấy giá rao bán phổ biến của nhiều dự án chung cư bình dân giảm mạnh 17-35% so với cùng kỳ năm trước. Đơn cử, giá chào tại các tòa HH1, HH2 và HH3 Linh Đàm vào khoảng 32-37 triệu đồng mỗi m2, giảm hơn 16-20% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với mức đỉnh cuối 2025, đầu 2026, mức này giảm hơn 35%. Tương tự, giá rao bán bình quân chung cư ở Khu đô thị mới Xa La đã giảm gần 17%, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ giảm gần 18% còn chung cư Đại Thanh giảm hơn 19% so với cuối năm ngoái.

Anh Đỗ Văn Tiến, một môi giới bất động sản tại Linh Đàm cho biết, tuy giá giảm sâu trong vòng 2 tháng trở lại đây nhưng không có thanh khoản.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, với các giao dịch tại HH Linh Đàm, vấn đề không nằm ở giá, mà bắt đầu từ điều kiện của giao dịch. Theo quy định của Luật Đất đai và Luật Nhà ở, giao dịch mua bán nhà ở phải có giấy chứng nhận. Tại HH Linh Đàm, hàng chục nghìn căn hộ đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng sau hơn 10 năm sử dụng; việc mua bán chủ yếu thực hiện qua vi bằng hoặc giấy viết tay.

"Nếu không có giấy chứng nhận thì giao dịch là bất hợp pháp, và đương nhiên là rủi ro rất lớn, sẽ không được bảo vệ", ông Đức nói.