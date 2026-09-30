12 đội tranh tài tại Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ

Lễ bốc thăm được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham dự của Phó Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải Nguyễn Minh Châu cùng đại diện các đội bóng.

Theo kết quả phân bảng, 12 đội được chia thành hai bảng dựa trên khu vực địa lý. Bảng A thi đấu tại sân vận động xã Đan Phượng (Hà Nội), do Công ty TNHH Thể thao Vạn Xuân đăng cai, gồm Đội hạng Ba Hà Nội, Hà Nội Bulls, Hưng Khôi Hà Nội, Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình, Bình Định FC và Vạn Xuân Đan Phượng.

Bảng B do Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp đăng cai tại sân vận động Tiền Giang và sân Sơn Quy, gồm An Giang, Đồng Nai, Hồ Chí Minh United, STP Food TP. HCM, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa và Đồng Tháp.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 12.10 đến 9.11.2026. Tại mỗi bảng, các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, gồm lượt đi và lượt về, tại địa phương đăng cai. Thành tích của các đội được tính điểm, xếp hạng theo Điều lệ giải.

Cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất là 4 suất thăng hạng. Theo đó, hai đội đứng Nhất và hai đội đứng Nhì tại hai bảng sẽ giành quyền tham dự Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2027.

Ngay trong lượt trận khai màn ngày 12.10, cả hai bảng đều diễn ra ba cặp đấu. Tại bảng A, chủ nhà Vạn Xuân Đan Phượng gặp Bình Định FC; Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình đối đầu Hà Nội Bulls; Hưng Khôi Hà Nội chạm trán Đội hạng Ba Hà Nội.

Lịch thi đấu bảng A Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026

Ở bảng B, Đồng Tháp gặp STP Food TP.HCM; Hồ Chí Minh United đối đầu An Giang, trong khi Đồng Nai gặp Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa. Các trận đấu của bảng này được tổ chức tại sân vận động Tiền Giang và sân Sơn Quy.

Với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt và 4 suất lên chơi tại Giải hạng Nhì quốc gia mùa tới, Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội ngay từ những vòng đầu tiên. Lịch thi đấu chính thức của giải sẽ tiếp tục được Ban Tổ chức cập nhật trong thời gian tới.