Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa ban giám khảo cuộc thi là các chuyên gia về ẩm thực. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Chương trình “Tinh hoa bản địa 2026 - Điểm chạm văn hóa trong trải nghiệm ẩm thực và lưu trú Đà Nẵng”. Có 12 đội đến từ các cơ sở lưu trú, đơn vị du lịch trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài.

Cuộc thi khuyến khích chế tạo các thức uống từ thảo mộc, hoa, trái cây và nguyên liệu bản địa theo hướng lành mạnh, sáng tạo. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện kỹ thuật pha chế mà còn truyền tải câu chuyện về hương vị, đặc sản và bản sắc địa phương, hướng đến hình thành những thức uống đặc trưng phục vụ du khách.

Cuộc thi khuyến khích chế tạo thức uống từ thảo mộc, hoa, trái cây và nguyên liệu bản địa theo hướng lành mạnh, sáng tạo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chung cuộc, đội thi đến từ Naman Retreat đoạt giải Nhất; 2 giải Nhì thuộc về các đội thi của Cung Hội nghị quốc tế Ariyana và Hoiana Resort & Golf; 3 giải Ba thuộc về đội thi đến từ Namia River Retreat Hoi An, The Signature Hoi An và TIA Wellness Resort.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cuộc thi là sự kết hợp giữa chia sẻ chuyên môn và thực hành sáng tạo.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình không chỉ tìm kiếm những công thức pha chế mới, sáng tạo, mà còn khơi mở những sản phẩm thức uống đặc trưng, có tính ứng dụng và khả năng thương mại hóa, từng bước được hoàn thiện và đưa vào phục vụ du khách tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ sở sản xuất, cung ứng nguyên liệu địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm bản địa trong chuỗi dịch vụ du lịch.