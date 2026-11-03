12 đội thi bứt phá giới hạn, toả sáng tại đường đua Bán kết HyperCreative 2026

HyperCreative là cuộc thi tìm kiếm tài năng sáng tạo nội dung TikTok do CLB Kỹ năng Truyền thông C.S.C - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Sau thành công của hai mùa trước, cuộc thi đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho sinh viên trẻ miền Bắc quan tâm lĩnh vực sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Sau vòng Hồ sơ và Chọn đội, 12 đội thi xuất sắc bước vào vòng Bán kết. Tại đây, các đội thi có hơn 1 tháng để hoàn thành thử thách xây dựng, phát triển kênh TikTok dưới sự đồng hành của Mentor. Đây không chỉ là cơ hội để các đội hiện thực kế hoạch đã đề ra mà còn là quá trình kiểm chứng khả năng thích ứng, tư duy chiến lược và năng lực sản xuất nội dung trong môi trường thực tế.

Đêm Bán kết có sự góp mặt của dàn Giám khảo chuyên môn giàu kinh nghiệm. (Ảnh: BTC)

Tại Vòng Bán kết, 12 đội thi lần lượt chia thành 3 bảng đấu: Xuyên Tâm, Khai Nguyên, Truy Vân. Mỗi đội thi có 10 phút để trình bày đề án xây kênh, đồng thời phân tích một video có lượt tương tác cao nhất và một video thuộc tuyến chủ đề cuộc thi. Sau phần thuyết trình, các đội tiếp tục bước vào phần hỏi đáp, trực tiếp giải quyết những câu hỏi và tình huống phản biện từ Ban Giám khảo. Điểm số được các giám khảo đánh giá độc lập, kết hợp với điểm cộng từ nhà tài trợ. Kết thúc vòng thi, đội có tổng điểm cao nhất tại mỗi bảng sẽ giành tấm vé bước vào Chung kết HyperCreative 2026.

Sau hơn một tháng triển khai, 12 đội thi mang đến Bán kết những sản phẩm nội dung và dấu ấn riêng trên các kênh TikTok. (Ảnh: BTC)

Khép lại vòng đấu bảng, đội thi Bún Riêu Cua để lại ấn tượng với những thành tích “khủng”. Chỉ sau 1 tháng, kênh đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem và 46.000 lượt chia sẻ, cho thấy khả năng biến những kiến thức tâm lý tưởng chừng khô khan thành nội dung gần gũi, giàu tính tương tác. Trong khi đó, ngáo ngơ ghi điểm nhờ tạo hình dễ thương cùng nguồn năng lượng trẻ trung. Đội thi đem tới phần trình bày hấp dẫn, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ tiếp tục theo đuổi những điều mình mong muốn.

Bún Riêu Cua gây ấn tượng với những con số nổi bật, trong khi ngáo ngơ chinh phục khán giả bằng màu sắc trẻ trung. (Ảnh: BTC)

Sau 3 bảng đấu, Bún Riêu Cua, đội sao đỏ và GLOW PUP là những cái tên đầu tiên góp mặt tại Chung kết. Đặc biệt, cả 3 đại diện này đều thuộc đội hình của Mentor Tô Minh Chí. Tiếp nối diễn biến cuộc thi, ở luật ẩn, mỗi Mentor lựa chọn một đội để tham gia thử thách cược điểm. Tập thể sở hữu tổng điểm cao nhất toàn bảng sẽ giành tấm vé trực tiếp vào vòng Chung kết. Với 601 điểm, wecreATE dưới sự đồng hành của Mentor Nguyễn Đình An đã xuất sắc vượt qua các đối thủ, trở thành đại diện thứ tư góp mặt tại chặng cuối cuộc thi.

Thử thách cược điểm trở thành bước ngoặt quyết định tấm vé Chung kết tiếp theo. (Ảnh: BTC)

Khép lại các lượt đấu bảng và luật ẩn, 5 đội thi Rainbow Swan, Trixx, Insight Lab, Block Blast và MLP bước vào Vòng thi phụ để tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Tại đây, sau khi chiếu video kết hợp với Nhà tài trợ Kim Cương, mỗi đội có 90 giây thuyết phục Ban Giám khảo về tiềm năng phát triển của kênh. Sau những phần thể hiện ấn tượng, Insight Lab của bộ đôi Mentor Đinh Mạnh - Qanh cảm ơn nhận được 6 phiếu và Trixx do Mentor Hiếu Phạm dẫn dắt có 4 phiếu bình chọn, qua đó, giành quyền đi tiếp.

Khoảnh khắc cảm xúc vỡ oà khi 2 cái tên cuối cùng ghi danh vào đường đua Chung kết HyperCreative 2026. (Ảnh: BTC)

Là một trong những Giám khảo chuyên môn tại Vòng Bán kết, chị Trần Hoàng Hà đưa ra nhận xét: “Chị đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay. Các bạn đã thi đấu hết mình, biến những điều khó thành dễ, những thứ tưởng như xa lạ thành quen thuộc, gần gũi”. Theo đó, chị kỳ vọng các đội thi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, chủ động trau dồi kỹ năng và mạnh dạn thử nghiệm những góc nhìn mới trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Đêm Bán kết HyperCreative 2026 khép lại với những màn tranh tài ấn tượng, thể hiện tư duy sáng tạo nội dung của những cá tính trẻ. Từ đó, Top 6 đội thi xuất sắc sẽ tiếp tục chinh phục thử thách tiếp theo tại Chung kết, hướng đến ngôi vị cao nhất.