12 đội thi bước vào Vòng Tập huấn Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Toàn cảnh chương trình tập huấn đầu tiên thuộc Vòng Tập huấn Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026

Các đội thi đến từ 12 cơ sở giáo dục gồm Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Đây là hoạt động quan trọng thuộc Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 do Bộ Công Thương giao Cục Năng lượng - Dầu khí và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Tham gia chương trình có bà Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam; nhà báo, đạo diễn Trương Công Tú; đại diện Ban Tổ chức, các chuyên gia, giảng viên và thành viên các đội thi.

Chương trình tập huấn có sự tham dự trực tiếp của 7 đội thi và tham dự trực tuyến của 5 đội thi đã xuất sắc vượt qua Vòng Sơ khảo

Phát huy sức sáng tạo của sinh viên trong tuyên truyền pháp luật về tiết kiệm năng lượng

Phát biểu khai mạc Vòng Tập huấn, bà Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của 12 đội thi đã xuất sắc vượt qua các vòng thi trước để tham dự Vòng Tập huấn.

Theo bà Ngô Thị Diệu Thúy, Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, hành động thiết thực và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bà Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của 12 đội thi

Nhìn lại kết quả tổ chức Cuộc thi năm 2025, bà Ngô Thị Diệu Thúy cho biết Cuộc thi đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia đến từ gần 900 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Tiếp nối thành công đó, Cuộc thi năm 2026 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, với hàng trăm nghìn lượt tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến, khẳng định sức lan tỏa và ý nghĩa thiết thực của chương trình.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh, Vòng Tập huấn là hoạt động quan trọng nhằm giúp các đội thi củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng vận dụng và truyền thông pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua sự hướng dẫn của các chuyên gia, các đội thi không chỉ được bổ sung kiến thức mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng trình bày, xử lý tình huống và truyền tải thông điệp một cách sinh động, gần gũi, thuyết phục.

Căn cứ kết quả tập huấn và đánh giá năng lực, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 05 đội thi xuất sắc nhất tham dự Vòng Chung kết.

“Tôi tin tưởng rằng giá trị của Cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả hay là giải thưởng mà cao hơn còn là những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà mỗi thành viên tích lũy được”, bà Ngô Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các đội thi sẽ tận dụng tốt cơ hội tập huấn để tích cực học hỏi, trao đổi, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Từ những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm đó, mỗi đội thi sẽ trở thành những đại sứ truyền thông tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai” đến với cộng đồng.

Cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng xây dựng sản phẩm truyền thông

Tại Vòng Tập huấn, ông Đặng Duy Quang - Trưởng Ban Phóng viên, Tạp chí Công Thương, đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi đã phổ biến những nội dung chính của Kế hoạch tổ chức Vòng Tập huấn, yêu cầu đối với sản phẩm thực hành và tiêu chí đánh giá để lựa chọn các đội thi tham dự Vòng Chung kết.

Theo đó, Vòng Tập huấn tập trung vào ba mục tiêu chính gồm củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực truyền thông pháp luật và đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua sản phẩm video truyền thông.

Sau khi tham gia tập huấn, mỗi đội thi sẽ xây dựng một video truyền thông có thời lượng tối đa 05 phút, nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các đội được chủ động lựa chọn chủ đề, đối tượng tuyên truyền, thông điệp và hình thức thể hiện như phóng sự, tiểu phẩm, kể chuyện, hoạt hình, tình huống, bản tin hoặc video ngắn truyền thông số.

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi phổ biến những nội dung chính của Kế hoạch tổ chức Vòng Tập huấn, yêu cầu đối với sản phẩm thực hành và tiêu chí đánh giá để lựa chọn các đội thi tham dự Vòng Chung kết

Đáng chú ý, các đội thi được phép sử dụng lại sản phẩm đã tham gia Vòng thi Video truyền thông để chỉnh sửa, bổ sung, làm mới và hoàn thiện trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được trang bị tại Vòng Tập huấn; hoặc chủ động xây dựng sản phẩm hoàn toàn mới. Các sản phẩm đều được đánh giá thống nhất theo cùng một hệ thống tiêu chí.

Ban Tổ chức sẽ chấm điểm các video theo thang điểm 10, gồm hai nhóm tiêu chí chính: kiến thức pháp luật (tối đa 05 điểm) và tính sáng tạo, hấp dẫn trong truyền thông (tối đa 05 điểm).

Việc đánh giá chú trọng tính chính xác, khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và hiệu quả truyền tải thông điệp; khuyến khích các sản phẩm có ý tưởng sáng tạo, cách thể hiện hấp dẫn, phù hợp với đối tượng tuyên truyền và có khả năng lan tỏa trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đội thi được tham gia hai chuyên đề tập huấn do các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn.

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam chia sẻ với các đội thi Chuyên đề 1 về kiến thức và kỹ năng vận dụng pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Cũng tại Vòng Tập huấn, ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam đã chia sẻ với các đội thi Chuyên đề 1 về kiến thức và kỹ năng vận dụng pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nhà báo, đạo diễn Trương Công Tú chia sẻ Chuyên đề 2 về kỹ năng xây dựng kịch bản, trình diễn tình huống và tuyên truyền pháp luật.

Thông qua các chuyên đề, các đội thi được củng cố, cập nhật kiến thức pháp luật, đồng thời trang bị thêm kỹ năng xây dựng ý tưởng, kịch bản, xử lý tình huống và truyền tải thông điệp một cách sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu. Qua đó, giúp các đội vận dụng hiệu quả kiến thức pháp luật vào việc xây dựng, hoàn thiện sản phẩm truyền thông, góp phần lan tỏa nhận thức và thúc đẩy những hành động thiết thực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng.

Nhà báo, đạo diễn Trương Công Tú chia sẻ Chuyên đề 2 về kỹ năng xây dựng kịch bản, trình diễn tình huống và tuyên truyền pháp luật

Tại phần trao đổi, hỏi đáp, đại diện các đội thi đã chủ động đặt câu hỏi, trao đổi với Ban Tổ chức và các chuyên gia về những nội dung liên quan đến kiến thức pháp luật, yêu cầu đối với sản phẩm dự thi, cách thức xây dựng kịch bản, lựa chọn hình thức thể hiện và kỹ năng truyền tải thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đại diện các đội thi đặt câu hỏi cho Ban tổ chức và chuyên gia

Các câu hỏi, thắc mắc của đội thi đã được Ban Tổ chức và các chuyên gia trực tiếp giải đáp, hướng dẫn, giúp các đội hiểu rõ hơn về tiêu chí đánh giá, cách vận dụng kiến thức pháp luật vào những tình huống thực tiễn cũng như phương pháp xây dựng sản phẩm truyền thông sáng tạo, hấp dẫn và bảo đảm tính chính xác. Qua đó, các đội có thêm cơ sở để hoàn thiện ý tưởng, kịch bản và sản phẩm video truyền thông, chuẩn bị tốt cho phần đánh giá, lựa chọn các đội thi tham dự Vòng Chung kết.

Theo kế hoạch, các đội thi phải hoàn thành và nộp video truyền thông cùng tài liệu kèm theo trước 24h00 ngày 18/11/2026. Ban Tổ chức dự kiến công bố kết quả lựa chọn 05 đội thi xuất sắc nhất vào ngày 20/11/2026. Các đội được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia buổi hướng dẫn trực tuyến ngày 21/11/2026 để chuẩn bị cho Vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 01/12/2026.