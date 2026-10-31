12 đội dự Giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long
Giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long- Halong Sailing Festival 2026 dự kiến diễn ra tại biển Tuần Châu, Quảng Ninh từ 15 đến 19-12, dự kiến có 12 đội với 48 VĐV, gồm 5 đội trong nước và 7 đội đến từ các nước bao gồm Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines.
Vịnh Hạ Long được những người chơi thuyền buồm chuyên nghiệp đánh giá là có lợi thế đặc biệt cho thuyền buồm thể thao.Halong Sailing Festival cũng được định hướng trở thành sự kiện tổ chức thường niên, tạo sân chơi cho các vận động viên, câu lạc bộ thuyền buồm trong nước và quốc tế giao lưu, thi đấu.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/12-doi-du-giai-dua-thuyen-buom-quoc-te-ha-long-post360266.html