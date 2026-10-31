12 đội dự Giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long

Chiến thắng 3-2 lịch sử tại AFC Champions League Elite trước Shanghai Port (Trung Quốc) giúp Công an Hà Nội FC thêm niềm hy vọng ở đấu trường cao nhất châu lục. Một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên cột mốc ấy chính là Văn Hậu. Anh được huấn luyện viên (HLV) Mano Polking tin tưởng trao băng thủ quân, trong bối cảnh Quang Hải và Đình Bắc đều sa sút thể lực sau chuỗi trận cày ải trước đó.