Các đội gồm: V&V, Zuka miền Trung, Nam Đông Coffee, Hiếu Hoa Quahaco, Thái Huy Bảo, Quảng Cáo Phát Đạt, HP Sport, Thế Giới Điện Máy, Đỗ Ngọc Bank, Quảng Cáo Trần Gia, VOZA Football Club và Bảy Lé FC. Đây là những đội bóng phong trào mạnh, từng góp mặt tại các giải vô địch sân 7 khu vực miền Trung và quốc gia, giành nhiều thành tích ấn tượng. Sự góp mặt của các đội bóng này hứa hẹn tạo nên mùa giải sôi động, giàu tính cạnh tranh.

Đây là một trong những sân chơi bóng đá phong trào đáng chú ý tại khu vực miền Trung, khẳng định uy tín và tính chuyên nghiệp qua các mùa giải diễn ra thành công. Theo kế hoạch, mùa giải lần thứ IV năm 2026 khởi tranh từ ngày 22/12 tại sân Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn). Ban tổ chức sẽ bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn, chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.