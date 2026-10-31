12 đội dự Giải bóng đá U9 các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng

Giải có sự tham dự của 12 đội bóng đến từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên địa bàn thành phố như Vietgoal, Chuyên Việt, Hùng Vương, Fase Center, VJSS, Bùi Thị Xuân… Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết tranh chức vô địch.

Giải hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn, pha bóng đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ. Thông qua giải, tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên giao lưu, cọ xát, kết nối và lan tỏa đam mê thể thao trong cộng đồng.