12 đội dự Giải bóng đá U11 Cúp SHB Đà Nẵng

Các đội gồm: U10 SHB Đà Nẵng, U11 SHB Đà Nẵng, U11 VietGoal, U11 Tam Kỳ Kids, U11 Long Nguyễn Tam Kỳ, U11 Chinh Phan Phú Ninh, U11 T&T Sơn Tịnh Quảng Ngãi, U11 Chuyên Việt, U11 NK Quảng Nam, U11 Sunday Hội An, U11 Thăng Bình Kids và U11 Ngọc Hùng Đà Nẵng. Các đội bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ Đà Nẵng và các địa phương lân cận, giải đấu không chỉ là nơi các cầu thủ thể hiện tài năng, bản lĩnh và tình yêu với trái bóng tròn, mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần thể thao.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 14 đến 15/11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng (phường Hòa Khánh).