12 đội dự chung kết cuộc thi về truy vết tội phạm mạng

Cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” do Cục An ninh mạng, Bộ Công an tổ chức. Ảnh: Thu Uyên

Vòng chung kết cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” do Cục An ninh mạng, Bộ Công an tổ chức, diễn ra trong 24 giờ, từ 15h chiều 6-11 đến 15h ngày 7-11, với sự tham gia của 12 đội thi, sau khi đã vượt qua vòng loại.

Cuộc thi được thiết kế với 3 vòng đấu liên tiếp, mỗi vòng chiếm 1/3 tổng điểm chung cuộc. Mở màn là vòng RUSH, kéo dài 6 giờ, từ 15h đến 21h ngày 6-11. Vòng thi gồm khoảng 40-50 thử thách liên tục, tập trung đánh giá tốc độ tư duy, độ chính xác và khả năng phân tích của các đội.

Các đội thi tham gia ở vòng loại. Ảnh: T.U

Tại mỗi thời điểm chỉ có một thử thách được mở, tất cả 12 đội cùng giải quyết một mục tiêu. Đội tìm ra đáp án và gửi flag hợp lệ đầu tiên sẽ được ghi nhận điểm.

Tiếp đó, vòng STRIKE diễn ra trong 9 giờ, từ 21h30 ngày 6-11 đến 6h30 ngày 7-11. Khác với RUSH, các đội được chủ động lựa chọn và đồng thời khai thác nhiều mục tiêu thuộc 5 nhóm: WiFi, IoT, Web, RE và Exploit.

Đây là vòng thi tập trung đánh giá năng lực tấn công, khai thác mục tiêu trong môi trường thực tế, với các hệ thống và thiết bị như wifi, thiết bị IoT, camera, dịch vụ mạng...

Vòng TRACE, kéo dài 8 giờ, từ 7h đến 15h ngày 7-11. Vòng thi tập trung vào năng lực điều tra số trên thiết bị thật. Mỗi đội được cung cấp laptop và điện thoại để thực hiện các nhiệm vụ truy vết, phân tích dữ liệu số.

Đội Cyb3r_Gu4rdians của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (T07) đã giành giải Nhất bảng A vòng loại cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”. Ảnh: T.U

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là sự kết hợp giữa ba nhóm năng lực có tính bổ trợ: Tư duy và phân tích nhanh, kỹ năng tấn công khai thác mục tiêu và năng lực điều tra số. Cách thiết kế này không chỉ kiểm tra kiến thức chuyên môn mà còn đặt các đội trước áp lực thời gian, yêu cầu phối hợp và khả năng xử lý những tình huống kỹ thuật liên tục.

Trong đó, RUSH đặt trọng tâm vào tốc độ và độ chính xác; STRIKE kiểm tra khả năng khai thác các mục tiêu trong môi trường thực; còn TRACE đánh giá năng lực thu thập, phân tích và truy vết dấu vết số trên thiết bị thực tế.

Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cho các đội có thành tích cao nhất. Bên cạnh đó, cuộc thi còn có 3 giải phụ dành cho đội xuất sắc nhất ở từng vòng RUSH, STRIKE và TRACE.

Với cấu trúc thi đấu liên tục trên các mục tiêu thực tế, “Hành trình truy vết tội phạm mạng” hướng tới đánh giá năng lực toàn diện của các đội tham gia, đồng thời tạo môi trường rèn luyện kỹ năng thực hành, tư duy ứng phó và điều tra tội phạm trên không gian mạng.