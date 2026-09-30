12 doanh nghiệp cam kết nâng công suất khai thác đá xây dựng

Các doanh nghiệp cam kết nâng công suất khai thác đá nhằm chủ động nguồn vậy liệu xây dựng phục vụ công trình, dự án - Ảnh: T.Đ

Theo danh sách đăng ký, tổng công suất được cấp phép hiện nay của 12 mỏ là 731.600m³ đá/năm. Các doanh nghiệp đề xuất nâng lên 1.530.000m³/năm, tăng thêm 798.400m³/năm, tương đương tăng hơn gấp đôi so với công suất hiện tại.

Việc nâng công suất phải gắn với điều kiện khai thác thực tế, chất lượng vật liệu, các quy định pháp luật và yêu cầu bảo đảm an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Cụ thể, Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Tiến, mỏ Lèn Hung Ba Tâm, xã Đồng Lê, đăng ký nâng công suất từ 30.000m³/năm lên 80.000m³/năm, tăng 50.000m³; Công ty TNHH xây dựng Đại Phúc Sông Gianh, mỏ Lèn Minh Cầm, xã Tuyên Bình, đăng ký nâng công suất từ 80.000m³/năm lên 100.000m³/năm, tăng 20.000m³; Công ty CP PVC-IMiCo Quảng Bình, mỏ Khe Lau, xã Phú Trạch, đăng ký nâng công suất từ 200.000m³/năm lên 250.000m³/năm, tăng 50.000m³/năm; Công ty TNHH Việt Hà, mỏ Lèn Hung Cùng, xã Phong Nha, đăng ký nâng công suất từ 80.000m³/năm lên 300.000m³/năm, tăng 220.000m³/năm; Công ty TNHH Phát triển lâm nghiệp Ba Tâm, mỏ Khe Chuối, xã Bố Trạch, đăng ký nâng công suất từ 7.000m³/năm lên 40.000m³/năm, tăng 33.000m³; Công ty TNHH MTV Tràng An, mỏ Khe Ngang, xã Phong Nha, đăng ký nâng công suất từ 37.000m³/năm lên 150.000m³/năm, tăng 113.000m³.

Công ty TNHH VTTM Hòa Phát, mỏ Khe Ngang, xã Trường Sơn, đăng ký nâng công suất từ 37.000m³/năm lên 120.000m³/năm, tăng 83.000m³; Công ty CP sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 405, mỏ Lèn Bạc, xã Lệ Ninh, đăng ký nâng công suất từ 100.000m³/năm lên 150.000m³/năm, tăng 50.000m³; Công ty TNHH Huy Hoàng, mỏ Lèn Dân Chủ, xã Kim Ngân, đăng ký nâng công suất từ 45.000m³/năm lên 70.000m³/năm, tăng 25.000m³; Công ty CP Thành Công TSC (Công ty CP TASCO Thành Công), mỏ Lèn Thanh Thủy, xã Tuyên Hóa, đăng ký nâng công suất từ 10.000m³/năm lên 40.000m³/năm, tăng 30.000m³; Công ty TNHH Trường An, mỏ Khe Cuồi, xã Phú Trạch, đăng ký nâng công suất từ 50.000m³/năm lên 80.000m³/năm, tăng 30.000m³; Công ty TNHH Minh Hưng, mỏ đá Nam khối A-Tân Lâm, xã Cam Lộ, đăng ký nâng công suất từ 55.600m³/năm lên 150.000m³/năm, tăng 94.400m³.

Trung Đức