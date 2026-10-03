12 địa phương đạt tăng trưởng 2 con số trong 9 tháng

Sáng 3-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.

Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý 3; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, chúng ta đã đi qua 3 quý của năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường, có những diễn biến vượt dự báo, tác động trực tiếp và rất mạnh tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 3-10. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu, chúng ta phải quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 để tạo điều kiện cho năm 2027 là năm bứt phá và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn. Đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; các điểm nghẽn để tháo gỡ triệt để; các giải pháp cụ thể đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý 4. Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý 4 và cả năm 2026.

Thủ tướng đề nghị phân tích những ngành, lĩnh vực, địa phương nào đang tạo động lực cho tăng trưởng cần tiếp tục tập trung phát huy; những lĩnh vực, địa phương nào tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, tác động đến kết quả chung; những động lực nào cần tiếp tục khai thác. Các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù, Thủ tướng đề nghị các địa phương có cam kết về kết quả, tiến độ và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của cả nước.

Cả nước có 12 địa phương tăng trưởng 9 tháng đạt 2 con số

Tại phiên họp, trình bày về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý 3 và 9 tháng năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tăng trưởng GDP quý 3 ước tăng 9,95%, 9 tháng GDP tăng 9,01%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015 đến nay.

Cả nước có 12/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng đạt 2 con số, trong đó có 7/10 địa phương trọng điểm như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh... TPHCM và Hà Nội tăng lần lượt 9,06% và 8,85%.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán và tăng 12,1%; đã miễn, giảm khoảng 185.600 tỷ đồng, gia hạn khoảng 60.000 tỷ đồng thuế, phí... Giải ngân vốn đầu tư công đạt 643.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch (cao hơn 202.600 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng 12,9%).

Trong 9 tháng có 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số rút lui khỏi thị trường (172.000 doanh nghiệp).

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 3-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn, 9 tháng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm. Quý 4 cần tăng 12,5% và hiện có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn lên quý cuối năm.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm.

Liên quan chính sách tài khóa, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị định giảm 30% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm; chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương xác định quy mô, thời hạn, nguồn hoàn trả khoản tạm ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công chính thức từ kỳ tháng 10, làm căn cứ điều chuyển vốn và bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

Các bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu; đẩy nhanh thu hồi tạm ứng.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh xử lý nợ xấu.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính có phương pháp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu phù hợp; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu; triệt để tiết kiệm điện, năng lượng. Các bộ, địa phương đánh giá kỹ việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý; bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa dịp cuối năm; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương phấn đấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 74 tỷ USD. Bộ VH-TT-DL và các địa phương phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, đẩy mạnh du lịch nội địa gắn với kích cầu tiêu dùng.