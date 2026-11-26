Sông Nho Quế (tỉnh Tuyên Quang) uốn lượn giữa những dãy núi đá tai mèo hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn. Nổi bật nhất là đoạn chảy qua hẻm Tu Sản, nơi vách đá dựng đứng ôm lấy dòng nước xanh ngọc.

Từ đèo Mã Pì Lèng, du khách có thể di chuyển xuống bến thuyền để khám phá sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Ngồi trên thuyền, du khách được ngắm dòng nước xanh ngọc uốn lượn giữa những vách núi đá cao sừng sững, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Vịnh Hạ Long (Thành phố Quảng Ninh) gây ấn tượng với hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa mặt biển xanh biếc. Những khối núi mang hình dáng kỳ thú, xen lẫn hang động và các vũng nước kín gió, tạo nên cảnh quan nổi tiếng của di sản thế giới.

Từ cảng tàu, du khách có thể chọn hành trình tham quan hòn Trống Mái, động Thiên Cung hoặc đi xa hơn đến hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp. Ngủ đêm trên du thuyền là cách thú vị để đón bình minh giữa vùng vịnh.

Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) nổi bật với những dãy núi đá vôi nối tiếp nhau, ôm lấy dòng nước xanh trong và các thung lũng kín. Cảnh sắc nơi đây được ví như bức tranh thủy mặc, thay đổi theo từng khúc sông.

Thuyền chèo tay đưa du khách luồn qua những hang nước có trần đá thấp, rồi bất ngờ mở ra khoảng trời rộng giữa núi non. Trên hành trình, khách còn có thể ghé các đền, phủ nằm nép mình bên dòng nước mang đến trải nghiệm văn hoá rất đặc biệt.

Động Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) nằm trong vùng núi đá vôi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên ngoài là dòng sông Son uốn lượn giữa làng quê, còn phía trong hang mở ra thế giới thạch nhũ với nhiều hình dáng kỳ ảo.

Từ bến Phong Nha, du khách ngồi thuyền dọc sông Son trước khi tiến vào cửa động. Khi thuyền tắt máy và chuyển sang chèo tay, không gian tĩnh lặng khiến tiếng nước nhỏ giọt trong hang càng rõ.

Phá Tam Giang (Thành phố Huế) mang vẻ đẹp bình dị với mặt nước mênh mông, những hàng nò sáo và nhà chồ thấp thoáng giữa đầm. Vào cuối chiều, ánh nắng nhuộm vàng mặt phá, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng đầm phá xứ Huế.

Du khách có thể thuê thuyền ở khu vực Đầm Chuồn để ngắm hoàng hôn, tìm hiểu nghề đánh bắt của ngư dân. Kết thúc chuyến đi, những món cá, tôm tươi từ vùng nước lợ là trải nghiệm ẩm thực đáng thử.

Rừng dừa Cẩm Thanh (Thành phố Đà Nẵng) nổi bật với những hàng dừa nước xanh rì mọc dọc các con rạch gần phố cổ Hội An. Từng lối nước nhỏ len giữa tán lá tạo nên khung cảnh đậm chất sông nước, khác hẳn nhịp sống phố thị.

Ngồi thuyền thúng, du khách được người dân chèo qua những lạch nước uốn quanh rừng dừa, xem biểu diễn quay thúng và tìm hiểu nghề đánh bắt địa phương. Đây là trải nghiệm được nhiều gia đình yêu thích khi ghé Hội An.

Hồ Lắk (tỉnh Đắk Lắk) nằm giữa những ngọn đồi xanh và buôn làng của người M’nông. Mặt hồ trải rộng, êm đềm, đôi khi phủ lớp sương mỏng vào buổi sớm, mang đến vẻ đẹp yên bình giữa vùng đất Tây Nguyên.

Trải nghiệm đáng thử là ngồi thuyền độc mộc lướt trên mặt hồ, ngắm núi rừng và đời sống ven bờ. Du khách có thể ghé buôn Jun, tìm hiểu văn hóa truyền thống và thưởng thức các món ăn địa phương.

Hồ Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) gây ấn tượng với hàng chục đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa làn nước xanh ngắt, được nhiều du khách ví như “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”. Nhìn từ trên cao, các đảo phủ cây xanh tạo nên cảnh quan kỳ thú.

Khi ngồi thuyền dạo quanh lòng hồ, du khách sẽ thấy rõ những đảo nhỏ nằm nối tiếp giữa mặt nước. Hành trình còn đưa khách ngắm các bè nuôi cá, rừng xanh soi bóng và tận hưởng bầu không khí mát lành.

Vịnh Vĩnh Hy (tỉnh Khánh Hòa) nằm nép mình giữa núi rừng Núi Chúa và biển xanh trong vắt. Những vách đá ôm lấy đường cong của vịnh, xen lẫn bãi cát, rạn san hô và làng chài, tạo nên vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa thơ mộng.

Từ bến Vĩnh Hy, du khách có thể đi tàu ra giữa vịnh để ngắm san hô, khám phá những mũi đá ven vịnh hoặc dừng chân tắm biển. Vào ngày trời nắng, mặt nước trong xanh càng làm nổi bật cảnh sắc nơi đây.

Rừng tràm Trà Sư (tỉnh An Giang) thu hút du khách bởi những hàng tràm cao vút, thảm bèo xanh phủ kín mặt nước và tiếng chim vang giữa rừng. Vào mùa nước nổi, cảnh sắc nơi đây càng đậm nét đặc trưng của miền Tây.

Ngồi xuồng chèo tay len qua những lối nước nhỏ dưới tán tràm là trải nghiệm khó quên. Du khách còn có thể quan sát các loài chim, lên đài ngắm cảnh và chiêm ngưỡng bức tranh rừng ngập nước từ trên cao.

Chợ nổi Cái Răng (Thành phố Cần Thơ) mang đến khung cảnh nhộn nhịp rất riêng khi ghe thuyền chở đầy trái cây, rau củ tụ họp trên sông từ sáng sớm. Những cây bẹo treo hàng trước mũi ghe là nét đặc trưng của chợ nổi miền Tây.

Du khách nên khám phá chợ nổi Cái Răng từ khoảng 5 - 6 giờ sáng để cảm nhận nhịp mua bán trên sông. Giữa tiếng máy ghe và lời chào hàng, thưởng thức tô hủ tiếu hay ly cà phê ngay trên thuyền là trải nghiệm khó quên.

Rừng ngập mặn Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) gây ấn tượng với những cánh rừng đước, rừng mắm nối dài đến tận cửa biển. Bộ rễ chằng chịt bám vào bãi bồi, tạo nên cảnh quan độc đáo ở vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Đi ca nô hoặc xuồng theo những tuyến sông, rạch xuyên rừng, du khách có dịp ngắm bãi bồi và tìm hiểu đời sống cư dân miền biển. Chuyến đi có thể kết hợp ghé cột mốc tọa độ quốc gia và thưởng thức cua Cà Mau.