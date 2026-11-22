Các đơn vị tham gia đã đầu tư công phu cho từng gian trưng bày, làm nổi bật những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống. Bằng hệ thống, mô hình hiện vật, tranh, ảnh, sách, nhạc cụ, trang phục dân tộc, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở cùng nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản tiêu biểu, các cụm xã, phường đã tái hiện sinh động bản sắc văn hóa và thế mạnh kinh tế riêng có của địa phương mình.

Ban Giám khảo chấm điểm phần thi trưng bày của Cụm thi số 7 gồm các xã: Văn Quan, Điềm He, Yên Phúc, Tri Lễ, Tân Đoàn, Khánh Khê

Cùng với không gian trưng bày, phần trình diễn kỹ năng thuyết trình tại chỗ cũng được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội ngũ thuyết trình viên cơ sở đã truyền tải mạch lạc, hấp dẫn nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa của từng hiện vật, sản phẩm, tạo sức hút đối với người xem.

Phần thi thuyết trình của Cụm thi số 9 gồm các xã: Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Lợi Bác, Thống Nhất, Xuân Dương, Khuất Xá

Trên cơ sở thực tế đó, Ban Giám khảo đã chấm điểm độc lập, khách quan từng gian hàng dựa trên 2 tiêu chí chính gồm: không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kỹ năng thuyết trình.

Ban giám khảo chấm điểm phần thi trưng bày của Cụm thi số 5 gồm các xã: Thất Khê, Đoàn Kết, Tân Tiến, Tràng Định, Quốc Khánh, Kháng Chiến, Quốc Việt

Ban Giám khảo ghi nhận và đánh giá cao sự sáng tạo của các cụm xã, phường trong việc làm nổi bật những nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của vùng miền cũng như phong thái tự tin, am hiểu sâu sắc và khả năng tương tác thuyết phục của các thuyết trình viên.

Ban giám khảo chấm điểm phần thi thuyết trình của Cụm thi số 4 gồm các xã: Na Sầm, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Văn Lãng, Hội Hoan

Cơ cấu giải thưởng của phần thi gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích. Các giải thưởng sẽ được trao tại chương trình bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 diễn ra vào tối 24/11.

Hoạt động là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

12 cụm xã, phường trên địa bàn tỉnh gồm:

Cụm 1: phường Kỳ Lừa (Trưởng cụm) vàphường Tam Thanh

Cụm 2: phường Lương Văn Tri (Trưởng cụm) và phường Đông Kinh

Cụm 3: xã Đồng Đăng (Trưởng cụm) và các xã: Cao Lộc, Công Sơn, Ba Sơn

Cụm 4: xã Na Sầm (Trưởng cụm) và các xã: Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Văn Lãng, Hội Hoan

Cụm 5: xã Thất Khê (Trưởng cụm) và các xã: Đoàn Kết, Tân Tiến, Tràng Định, Quốc Khánh, Kháng Chiến, Quốc Việt

Cụm 6: xã Bình Gia (Trưởng cụm) và các xã: Tân Văn, Hồng Phong, Hoa Thám, Quý Hòa, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Thiện Long

Cụm 7: xã Văn Quan (Trưởng cụm) và các xã: Điềm He, Yên Phúc, Tri Lễ, Tân Đoàn, Khánh Khê

Cụm 8: xã Bắc Sơn (Trưởng cụm) và các xã: Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Vũ Lễ, Tân Tri)

Cụm 9: xã Lộc Bình (Trưởng cụm) và các xã: Mẫu Sơn, Na Dương, Lợi Bác, Thống Nhất, Xuân Dương, Khuất Xá

Cụm 10: xã Đình Lập (Trưởng cụm) và các xã: Thái Bình, Châu Sơn, Kiên Mộc

Cụm 11: xã Hữu Lũng (Trưởng cụm) và các xã: Tuấn Sơn, Tân Thành, Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Liên, Cai Kinh

Cụm 12: xã Chi Lăng (Trưởng cụm) và các xã: Quan Sơn, Chiến Thắng, Nhân Lý, Bằng Mạc, Vạn Linh)