12 công trình được xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ

Toàn cảnh Phiên họp. (Ảnh: Bộ KHCN)

Ngày 12/10 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước để xét chọn Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 7. Phiên họp do Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng, điều phối.

Qua vòng chuyên ngành, 29 công trình, cụm công trình được đề nghị tiếp tục xem xét ở cấp Nhà nước, gồm 17 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh và 12 công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, ý nghĩa của việc xét tặng hai giải thưởng đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ nước nhà. (Ảnh: Bộ KHCN)

Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, ý nghĩa của việc xét tặng hai giải thưởng đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ nước nhà.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước thúc đẩy các mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo việc tôn vinh các nhà khoa học có những đóng góp xuất sắc là một giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích nghiên cứu, thu hút và phát triển nhân tài.

Bộ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng làm việc với tinh thần công tâm, trách nhiệm, đánh giá nghiêm túc từng công trình, bảo đảm các công trình được trao giải thực sự xứng đáng với tầm vóc của Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Báo cáo tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, thực hiện Nghị định số 18/2024/NĐ-CP, Bộ đã tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và rà soát hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Trong tổng số 30 hồ sơ đăng ký, có 29 công trình, cụm công trình đủ điều kiện đưa ra xét tặng, gồm 17 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh và 12 công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định. (Ảnh: Bộ KHCN)

Theo Thứ trưởng, từ ngày 10/8 đến 5/9/2026, các Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đã tổ chức phiên họp xem xét, đánh giá 29 công trình, cụm công trình. Hệ thống Hội đồng gồm 23 hội đồng chuyên ngành, trong đó có 12 hội đồng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, 3 hội đồng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, cùng 8 hội đồng thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Cùng với việc tổ chức đánh giá chuyên môn, Bộ cũng đã triển khai lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với tác giả và đồng tác giả theo quy định tại Nghị định số 18/2024/NĐ-CP.

Đối với các kiến nghị liên quan đến quyền tác giả và tính liêm chính khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ thông tin, xử lý theo thẩm quyền.

Bộ cũng thực hiện công khai danh sách tác giả, tên công trình và kết quả đánh giá của các Hội đồng chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định, góp phần bảo đảm quá trình xét tặng giải thưởng khách quan, minh bạch và đúng tiêu chuẩn.

Tại Phiên họp, Chủ tịch các Hội đồng chuyên ngành trình bày kết quả thẩm định từng công trình để Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, thảo luận. Quá trình xét chọn đặt yêu cầu khách quan, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm các công trình được vinh danh thực sự có giá trị khoa học và đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.

(Ảnh: Bộ KHCN)

Với yêu cầu xuyên suốt là tôn vinh đúng giá trị, bảo đảm thực chất và công bằng, việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ không chỉ ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học mà còn góp phần khẳng định vai trò của tri thức, nghiên cứu và sáng tạo đối với sự phát triển đất nước đặc biệt khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính thức được ban hành.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ ra đời năm 1996, được tổ chức 5 năm một lần. Đây là hai giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Đảng và Nhà nước, trao tặng cho các tác giả có công trình mang giá trị cao về khoa học, công nghệ và thực tiễn.

Qua sáu lần tổ chức, có 263 công trình đoạt giải, trong đó 105 công trình nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và 158 công trình nhận Giải thưởng Nhà nước./.