12/13 mẫu thực phẩm ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella

Bệnh nhân điều trị do xuất hiện triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Các mẫu được tiếp nhận lúc 8 giờ 50 ngày 11-10, trong tình trạng có niêm phong, chữ ký của các bên liên quan và được bảo quản trong thùng xốp kín, có đá gel, nhiệt độ bên trong thùng là 5°C. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp., gồm các mẫu rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Chỉ có một mẫu chả thịt heo cho kết quả âm tính với vi khuẩn này. Ngoài ra, kết quả kiểm nghiệm cũng ghi nhận một số mẫu thực phẩm có vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) và Staphylococcus aureus.

Trước đó, ngày 9-10, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, do bà N.T.Th. làm chủ. Tính đến 10 giờ ngày 11-10, đã có 105 người nhập viện điều trị. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Chi cục Antoàn thực phẩm, CDC tỉnh Quảng Ngãi, UBND phường Cẩm Thành và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nguyên nhân. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định điểm bán bánh mì thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố, tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân mỗi ngày. Chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và hoạt động kinh doanh.

Liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, phối hợp điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc.Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.