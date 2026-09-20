11h30 hôm nay (20/9): Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Trung Quốc

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Trung Quốc ở đâu?

Bóng chuyền trong nhà tại ASIAD 2026 được tổ chức tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Nội dung nữ diễn ra từ ngày 16 đến 22/9. Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh VTV7 của Đài truyền hình Việt Nam.

Trận bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc diễn ra lúc 11h ngày 20/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (Komaki, Aichi, Nhật Bản).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng. Ảnh VFV

Nhận định bóng chuyền nữ Việt Nam vs Trung Quốc

Xếp thứ 2 bảng D, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam "đụng" Trung Quốc ở tứ kết Asiad 2026. Đây là trận đấu rất khó cho đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, bởi trình độ giữa hai đội quá chênh lệch. Trung Quốc là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại Asiad.

Dù gặp đối thủ rất mạnh, nhưng không có nghĩa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh mất sự tự tin, tinh thần thi đấu. Ngược lại, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi hết khả năng nhằm cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ.

Sau khi cán đích ở vị trí thứ hai bảng D, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải đối đầu Trung Quốc tại tứ kết. Đây được xem là thử thách nặng nề nhất đối với các cô gái Việt Nam, bởi Trung Quốc sở hữu lực lượng và trình độ vượt trội, đồng thời là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Dẫu vậy, sự chênh lệch về đẳng cấp không đồng nghĩa tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý buông xuôi. Ngược lại, đây là cơ hội để các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục và cống hiến một trận đấu đáng nhớ.

Muốn gây khó khăn cho Trung Quốc, tuyển Việt Nam cần cải thiện đáng kể chất lượng bước một, khả năng tổ chức chắn bóng và sự đa dạng trong các phương án tấn công. Trước sức ép lớn từ đối thủ, các cô gái Việt Nam cũng phải duy trì sự tập trung, hạn chế tối đa những sai sót không đáng có.

Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam giành 2 chiến thắng và nhận 1 thất bại. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những tính toán về nhân sự khi vừa sử dụng các trụ cột, vừa tạo điều kiện cho những VĐV dự bị ra sân nhằm phân phối sức và duy trì sự ổn định cho chặng đường phía trước.

Trận tứ kết sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt, nhưng cũng là dịp để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện tinh thần không bỏ cuộc trước thử thách lớn.

Đội nữ Trung Quốc hiện là đương kim vô địch ASIAD nên được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam cũng nhận kỳ vọng có thể tạo ra bất ngờ trong trận tứ kết. Mục tiêu của các cô gái Việt Nam là vào tốp 4 ASIAD 20.

Chỉ có chiến thắng trước Trung Quốc, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mới hoàn thành mục tiêu.