11h00 ngày 28/9: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Việt Nam thắng trận ở cầu mây

Ảnh minh họa (AI).

Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 duy trì hệ thống kết quả trực tiếp, lịch thi đấu và bảng tổng sắp huy chương trong suốt Đại hội. Qua đối chiếu các nguồn cập nhật vào sáng 28/9, nhóm dẫn đầu bảng huy chương chưa có thay đổi so với kết quả được chốt sau ngày thi đấu 27/9.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 11h00 ngày 28/9:

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 18 huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, tạm đứng thứ 21. HCV của Việt Nam thuộc về đội kata nữ môn karate, trong khi Đinh Văn Tâm giành HCB ở nội dung tán thủ 56kg nam môn wushu.

Việt Nam thắng Malaysia 2 - 0 ở cầu mây

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của đoàn Việt Nam trong buổi sáng 28/9 đến từ môn cầu mây.

Ở nội dung đôi nữ, Việt Nam thắng Malaysia 2 - 0, với tỷ số các hiệp 15 - 8 và 15 - 3. Kết quả giúp các VĐV Việt Nam tiếp tục hành trình cạnh tranh ở nội dung được kỳ vọng có khả năng mang về huy chương.

Tại môn bắn cung, ở vòng loại trực tiếp cung 3 dây nam, Đặng Công Đức thắng đại diện Mông Cổ 29 - 28 để đi tiếp. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đầy dừng bước sau trận thua VĐV Malaysia với tỷ số 29-30.

Kết quả và trạng thái thi đấu của Việt Nam tính đến 11h00

Kết quả cầu mây và bắn cung đã được cập nhật trong luồng trực tiếp sáng 28/9. Trong khi đó, Cục Thể dục thể thao Việt Nam xác nhận Nguyễn Thị Tâm gặp Bak Chorong ở tứ kết 51kg nữ và Lưu Diễm Quỳnh đối đầu Khoshkhabar Oghani tại hạng 75kg nữ; một chiến thắng ở tứ kết sẽ đưa mỗi võ sĩ vào bán kết và đồng nghĩa chắc chắn có huy chương.

Bắn súng tiếp tục được chờ đợi

Trịnh Thu Vinh bước vào phần bắn nhanh 25m súng ngắn nữ sau khi đạt 291 điểm ở phần bắn chậm, tạm đứng thứ ba. Hai đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung lần lượt đạt 283 và 279 điểm ở phần thi trước đó. Kết quả hai phần bắn được cộng lại để xác định 8 xạ thủ vào chung kết cá nhân, đồng thời xác định huy chương đồng đội.

Theo lịch công bố, chung kết cá nhân súng ngắn 25m nữ dự kiến diễn ra lúc 12h15 giờ Việt Nam, nếu các VĐV Việt Nam đủ điều kiện vượt qua vòng loại.

Các môn Việt Nam tiếp tục thi đấu ngày 28/9

Lịch thi đấu được tổng hợp từ chương trình thi đấu ngày 28/9; thời gian có thể thay đổi theo điều hành thực tế của Ban tổ chức.

Trong buổi chiều và tối 28/9, những nội dung đáng chú ý của Việt Nam tập trung vào bắn súng, cầu mây và điền kinh. Đội cầu mây 3 nam gặp Thái Lan tại bán kết lúc 13h30, Nguyễn Trung Cường tranh chung kết 3.000m chướng ngại vật nam lúc 17h43, còn đội tiếp sức 4x100m nữ bước vào chung kết lúc 20h04.