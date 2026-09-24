11h ngày 24/9: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Ảnh minh họa (AI).

Cổng kết quả chính thức của Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 duy trì hai hệ thống Live Results và Medal Table, vì vậy thứ hạng có thể thay đổi liên tục sau mỗi chung kết.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 gần mốc 11h

Bảng cập nhật toàn đoàn gần mốc 11h nhất được đối chiếu lúc 10h03 giờ Việt Nam cho thấy Trung Quốc đã vượt mốc 50 HCV và tiếp tục bỏ xa các đoàn phía sau.

Việt Nam: 1 HCV - 1 HCB - 9 HCĐ, tổng 11 huy chương.

Việt Nam có thêm HCB wushu, HCĐ rowing

Ở chung kết tán thủ 56kg nam môn wushu, Đinh Văn Tâm thua Ou Jiaming của Trung Quốc 0-2, qua đó giành HCB. Đây là tấm HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Rowing sau đó mang về thêm một HCĐ ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo. Bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông về thứ ba với thành tích 6 phút 43,86 giây, sau Trung Quốc và Uzbekistan.

Ở một chung kết khác, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Thị Thảo xếp thứ tư nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đôi với thời gian 6 phút 37,29 giây. Cặp Trần Thị Thu Hằng - Lường Thị Thảo cũng đứng thứ tư chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Các môn đã có kết quả đến 11h ngày 24/9

Các kết quả rowing, canoeing, bơi và điền kinh trên đã được cập nhật trong buổi sáng 24/9.

Đang thi và chờ kết quả từ 11h (giờ Việt Nam)

Việt Nam còn nhiều chung kết trong chiều và tối 24/9

Sau hai huy chương trong buổi sáng, tâm điểm tiếp theo của Việt Nam nằm ở cử tạ, rowing, bắn súng, bơi, thể dục dụng cụ và điền kinh. Đáng chú ý, Phạm Thanh Bảo đã giành quyền dự chung kết 200m ếch nam, trong khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp cũng vượt qua vòng loại để góp mặt ở chung kết tối 24/9.