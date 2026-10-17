119 Sĩ quan được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trao các quyết định công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố các Quyết định điều động của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang về công tác cán bộ. Theo đó, có 119 Sĩ quan được bổ nhiệm các chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên Phó, Phụ trách Chính trị viên Ban CHQS xã, phường (trong đó có 18 Chỉ huy trưởng, 49 Chính trị viên; bổ nhiệm 30 Chính trị viên phó giao phụ trách Chính trị viên; 22 đồng chí được giao phụ trách Chính trị viên); Quân khu điều động 27 cán bộ về công tác tại Bộ CHQS tỉnh (trong đó có 14 đồng chí bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên, 9 đồng chí bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, 4 đồng chí bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó giao Phụ trách Chính trị viên); 100% cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều không phải là người địa phương.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, đã trao các Quyết định điều động của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 và của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho các đồng chí cán bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, việc bố trí sĩ quan chính quy làm Chính trị viên Ban CHQS cấp xã giúp tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cấp cơ sở, đồng thời bố trí sắp xếp Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã không phải là người địa phương được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân – dân, nhất là trong quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Mỗi cán bộ phải nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.