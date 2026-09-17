118 thí sinh của phường Lào Cai tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Quang cảnh hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 118 thí sinh đại diện cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Các thí sinh được chia thành 2 bảng thi, gồm: bảng dành cho bí thư chi bộ tổ dân phố và bảng dành cho bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi được triển khai dưới hai hình thức trắc nghiệm và tự luận, tập trung vào các nội dung gồm: Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác Đảng; chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và những nội dung liên quan đến hoạt động của bí thư chi bộ.

Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai - Nguyễn Quốc Huy phát biểu khai mạc hội thi.

Thông qua hội thi, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên có thêm cơ hội củng cố, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và kỹ năng xử lý tình huống và vận dụng trong thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các thí sinh tham gia từng phần thi.

Hoạt động này cũng giúp địa phương phát hiện những nhân tố tiêu biểu, có năng lực, trách nhiệm để tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở và hệ thống chính trị trong thời gian tới.