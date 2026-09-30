116 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam

Thông tin trên được công bố tại Cuộc họp Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026, ngày 29/9. Theo đó, sau thời gian chấm bài, Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 116 tác phẩm thuộc 5 thể loại, trong đó báo in 32 tác phẩm, báo điện tử 41 tác phẩm, phát thanh 15 tác phẩm; truyền hình 21 tác phẩm; ảnh báo chí 7 tác phẩm vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xem xét, chấm xếp hạng giải: Đặc biệt (nếu có), Giải A, B, C và Giải Khuyến khích.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm của các Ủy viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII trong thời gian qua, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Hội đồng sẽ thảo luận, thống nhất đánh giá các tác phẩm và dự kiến cơ cấu giải thưởng. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ lựa chọn 81 tác phẩm xứng đáng để xét trao Giải Đặc biệt (nếu có), giải A, B, C và giải Khuyến khích, vinh danh tại lễ trao giải.

Bà Hà Thị Nga đề nghị Hội đồng Chung khảo cần ưu tiên lựa chọn các tác phẩm chất lượng cao, có phương pháp, cách thức thể hiện mới, được đầu tư công phu; có nội dung thể hiện tốt, mang tính phát hiện, sáng tạo và tính thời sự, bám sát với chủ đề và tiêu chí thể lệ của giải.

Nhấn mạnh Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" đã tạo được sức hút và thành công qua nhiều mùa giải, bà Hà Thị Nga tin tưởng, với chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu, cùng sự đánh giá công tâm, khách quan của các Ủy viên Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm đoạt giải sẽ thực sự là những tác phẩm mang hơi thở của thời đại, phù hợp với xu thế hiện nay.

Theo Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày càng khẳng định vị trí, uy tín và sức lan tỏa, mang đậm dấu ấn của MTTQ Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, việc nâng cao chất lượng Giải góp phần để báo chí đồng hành cùng Mặt trận, phản ánh sức mạnh của Nhân dân, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo và câu chuyện nhân văn

Qua các vòng chấm, điểm số và nhận định của các thành viên Hội đồng có sự tương đồng, thể hiện chất lượng tác phẩm và sự nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm. Các tác phẩm đoạt giải được cân nhắc theo thể lệ, tiêu chí, bảo đảm công bằng, tương xứng với chất lượng.

Các tác giả, nhóm tác giả đã đầu tư công phu về nội dung, hình thức; tìm tòi cách tiếp cận, lựa chọn nhân vật, câu chuyện và phương thức truyền tải, tạo chiều sâu, sức hấp dẫn.

“Nhiều tác phẩm báo chí đã cho thấy Mặt trận thực sự là mái nhà chung, nơi tập hợp, kết nối các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức thành viên, các lực lượng xã hội cùng chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của đất nước” - Nhà báo Trương Thành Trung nhấn mạnh./.