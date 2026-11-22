Chiều nay 22/11, bác sĩ Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa cho biết, một ê kíp y – bác sĩ đơn vị này đã kịp thời cấp cứu một du khách nước ngoài sau tai nạn đuối nước.

Trước đó vào khoảng 12h trưa cùng ngày, trực ban Tổng đài 115 Khánh Hòa tiếp nhận cuộc điện thoại từ người dân báo tin và đề nghị hỗ trợ cấp cứu một nam du khách nước ngoài bị đuối nước tại biển Bãi Dài, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã được cứu nạn đưa lên bãi cát.

Ngay lập tức, một ê kíp y – bác sĩ khẩn trương lên xe chuyên dụng tăng tốc xuyên suốt chặng đường dài gần 30km từ phường Nha Trang vượt qua đèo Cù Hin trên đại lộ Nguyễn Tất Thành để vào Bãi Dài, xã Cam Lâm. Trong hành trình đó, nhân viên y tế chủ động kết nối video call với người dân đang có mặt tại hiện trường để hướng dẫn các thao tác cấp thiết hỗ trợ nạn nhân.

Nam du khách nước ngoài được ê kíp cấp cứu 115 Khánh Hòa theo dõi sức khỏe xuyên suốt chặng đường từ Bãi Dài, xã Cam Lâm về Bệnh viện 22-12 ở phường Nha Trang.

Sau thời gian cơ động gần 25 phút, ê kíp của Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đến nơi khi nạn nhân đang trong tình trạng mệt lả, da - niêm mạc tím tái, khó thở; phổi có ran nổ hai bên, nổi vân tím toàn thân, chỉ số SpO₂ thấp. Ê-kíp cấp cứu khẩn trương hỗ trợ nạn nhân thở oxy, sử dụng thuốc, lập đường truyền tĩnh mạch trước khi đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu chuyên dụng chuyển đến Bệnh viện 22-12 tại phường Nha Trang để điều trị. Nạn nhân được chăm sóc tích cực sau khi chẩn đoán viêm phổi do đuối nước, nên đến chiều cùng ngày tinh thần đã tỉnh táo, da - niêm mạc hồng, hô hấp cải thiện, các dấu hiệu sinh tồn dần ổn định.

Được biết nạn nhân là ông K.C (SN 1986), quốc tịch Kyrgyzstan. Trước khi lâm nạn, ông K.C tham gia buổi tiệc cùng một số người bạn rồi xuống biển Bãi Dài, xã Cam Lâm để tắm. Những đợt sóng lớn xô bờ cuốn nam du khách này ra xa dẫn đến đuối nước, được người dân cứu nạn đưa vào bãi cát.