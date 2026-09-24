114 bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở xã Trường Hà được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Từ ngày 24 - 30/9, học viên được nghiên cứu, bồi dưỡng các nội dung: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức và dân vận của tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tham gia hoạt động nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới.