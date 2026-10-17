112 VĐV tham dự Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 khởi tranh vào sáng 17.10

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18.10 tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội), giải đấu do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) phối hợp với Sở VHTTDL Hà Nội và Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail tổ chức.

Các VĐV tranh tài ở hai nội dung chính, gồm trượt băng tốc độ với 29 bộ huy chương và trượt băng nghệ thuật với 8 bộ huy chương.

Ở nội dung trượt băng tốc độ, các VĐV được phân chia theo nhóm tuổi, giới tính và trình độ chuyên môn, thi đấu ở các cự ly 300m, 500m, 700m và 1.000m. Đáng chú ý, chương trình còn có nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 2.000m dành cho VĐV dưới 15 tuổi.

Trong khi đó, trượt băng nghệ thuật gồm các hạng mục dành cho nhiều nhóm tuổi và trình độ, từ các VĐV nhỏ tuổi đến nhóm trẻ và trưởng thành.

Điểm mới nổi bật của giải năm nay là nội dung Solo Ice Dance (khiêu vũ trên băng đơn) lần đầu tiên chính thức được đưa vào hệ thống giải quốc gia.

Việc bổ sung nội dung này mở thêm cơ hội thi đấu, đồng thời tạo động lực để các câu lạc bộ, địa phương chú trọng đào tạo và phát triển lực lượng VĐV trượt băng nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng lực lượng kế cận cho trượt băng Việt Nam.

Theo ông Phạm Xuân Tài, trượt băng là môn thể thao Olympic đòi hỏi sự bền bỉ, kỹ thuật, bản lĩnh và sáng tạo. Giải đấu không chỉ tạo cơ hội để các VĐV cọ xát, tích lũy kinh nghiệm mà còn giúp giới chuyên môn đánh giá kết quả đào tạo, lựa chọn những gương mặt triển vọng hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng VĐV, giải năm nay còn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn và công tác trọng tài.

Ban tổ chức áp dụng điều lệ và phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU), đồng thời mời 7 giám sát, kiểm soát viên kỹ thuật, giám khảo và chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia tham gia làm nhiệm vụ. Trong số này có những chuyên gia từng tham gia chấm thi tại Olympic và các giải vô địch thế giới.

Theo bà Trịnh Thị Trang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, đội ngũ giám khảo được bố trí riêng cho hai nội dung trượt băng nghệ thuật đơn (Single Skating) và khiêu vũ trên băng đơn (Solo Ice Dance), bảo đảm việc đánh giá phù hợp với đặc thù chuyên môn của từng nội dung.

Bà Trịnh Thị Trang cũng đánh giá, không chỉ tăng về số lượng, trình độ chuyên môn và chất lượng bài thi của các VĐV đã có sự tiến bộ, phản ánh những nỗ lực trong công tác tập luyện, huấn luyện và đào tạo tại các câu lạc bộ.

Sự trở lại đầy thuyết phục của VĐV nổi tiếng Trần Khánh Linh (Chiêu Linh) tại nội dung Solo Ice dance

Đại diện các VĐV tham dự giải, Lê Bùi Hương Linh chia sẻ niềm vinh dự khi được góp mặt tại sân chơi quốc gia. Theo nữ VĐV, trượt băng nghệ thuật tại Việt Nam vẫn còn non trẻ, mỗi bài thi là kết quả của nhiều tháng tập luyện, vượt qua những khó khăn và cả những lần vấp ngã.

Hương Linh bày tỏ mong muốn giải đấu sẽ lan tỏa tình yêu trượt băng tới đông đảo bạn trẻ, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều VĐV Việt Nam tự tin tham gia các sân chơi khu vực và quốc tế.

Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cùng giấy chứng nhận cho các VĐV đạt thành tích cao nhất ở từng nội dung.

Với số lượng VĐV tham dự kỷ lục, chương trình thi đấu được mở rộng và sự tham gia của đội ngũ trọng tài quốc tế, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 được kỳ vọng góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng mới, từng bước xây dựng lực lượng kế cận cho trượt băng Việt Nam.