112 vận động viên, học sinh tham gia Ngày Olympic trẻ em

Ngày hội có sự tham gia của các vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao và nghệ thuật dưới 16 tuổi thuộc Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh; học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn 3 phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao và Tân Giang.

Các vận động viên thi đấu nội dung đẩy gậy.

Các môn thi đấu, gồm: chạy cự ly 50 m, đẩy gậy, tung còn, nhảy bao bố và kéo co. Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng; các vận động viên nỗ lực hết mình, thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo, sức bền và tinh thần đoàn kết trong từng phần thi.

Các màn tranh tài nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao ở nội dung tung còn nam.

Ngày Olympic trẻ em năm 2026 là hoạt động tiếp nối Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Thông qua các nội dung thi đấu và trải nghiệm, ngày hội góp phần lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong trường học, khuyến khích học sinh tích cực vận động, nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần đoàn kết và từng bước hình thành thói quen tập luyện thường xuyên.