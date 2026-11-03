111 học sinh vùng biên Quảng Trị có bữa cơm bán trú đầu tiên

Học sinh lớp 5 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng trong bữa cơm bán trú đầu tiên tại cơ sở chính. Ảnh: Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng

Trong ngày đầu tiên học tập tại cơ sở chính, 111 học sinh khối 5 được nhà trường bố trí ăn trưa dưới sự quản lý, hướng dẫn của giáo viên.

Các suất ăn được chuẩn bị bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Giáo viên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình dùng bữa, giúp các em từng bước làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt tại môi trường mới.

Việc tổ chức bữa ăn bán trú được triển khai đồng thời với hoạt động dạy học, đánh dấu bước đầu đưa cơ sở chính của nhà trường vào vận hành, góp phần ổn định nền nếp học tập và sinh hoạt của học sinh.

Các suất ăn được chuẩn bị bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng là một trong 4 trường phổ thông nội trú được tỉnh Quảng Trị triển khai xây dựng trong giai đoạn 1, dự kiến đưa vào vận hành trong năm học 2026-2027.

Cùng với Hướng Phùng, các trường phổ thông nội trú tại các xã Đakrông, Dân Hóa và Thượng Trạch được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục tại khu vực biên giới, tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường khang trang, hiện đại.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận môi trường học tập tốt hơn.

Bữa cơm bán trú đầu tiên tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng không chỉ đánh dấu bước khởi đầu trong hoạt động của cơ sở chính, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khu vực biên giới Quảng Trị.