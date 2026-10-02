110 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác

Tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ có 110 cán bộ công đoàn tổ, bộ phận của 19 công đoàn cơ sở trong khu vực.

Các cán bộ công đoàn vừa được Công đoàn Đường sắt Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn

Theo chương trình đã đề ra, các học viên đã được nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ của 9 chuyên đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, như: nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn tổ, bộ phận trưởng công đoàn, chủ tịch công đoàn bộ phận; công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hợp đồng lao động và vai trò, trách nhiệm của công đoàn; công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động...

Đặc biệt, các học viên đã được ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN trực tiếp triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và Đại hội XVII Công đoàn ĐSVN.

Bằng phương pháp học tập tích cực, trao đổi giải quyết các tình huống thực tế, lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đã thu được những kết quả tích cực; các học viên được bổ sung kiến thức và rèn luyện các kỹ năng xử lý, giải quyết các tình huống cụ thể trong tổ chức, hoạt động công đoàn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã tham gia kiểm tra, đánh giá bằng hình thức hỏi đáp trực tiếp - kết quả 100% học viên đã được Công đoàn ĐSVN cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.