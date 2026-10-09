110 cán bộ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch đô thị và nông thôn

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Các học viên được tập huấn kiến thức về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; kỹ năng quản lý quy hoạch cấp xã; quy trình tổ chức lập, điều chỉnh, lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai tại địa phương...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch đô thị, nông thôn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.