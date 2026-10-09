110 cán bộ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch đô thị và nông thôn
Ngày 9 - 11/10, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, Bộ Xây dựng tổ chức bồi dưỡng quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2026 cho 110 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.
Các học viên được tập huấn kiến thức về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; kỹ năng quản lý quy hoạch cấp xã; quy trình tổ chức lập, điều chỉnh, lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai tại địa phương...
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch đô thị, nông thôn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/110-can-bo-cap-xa-duoc-boi-duong-nghiep-vu-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-3193224.html