11 xã hoàn thành khám sức khoẻ toàn dân

Người dân xã Đồng Văn được khám sức khoẻ miễn phí.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý và nhiệm vụ được phân công.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe cho 1.152.012/1.510.223 người dân, đạt tỷ lệ 76% so với kế hoạch. Trong đó, có 11 xã hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn, gồm: Xã Nghĩa Thuận, Xín Mần, Tân Tiến, Thắng Mố, Thàng Tín, Bắc Quang, Tân Quang, Khâu Vai, Phố Bảng, Tùng Bá và Vĩnh Tuy.

Bên cạnh việc chủ động tổ chức khám chữa bệnh, ngành Y tế tỉnh cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với biểu mẫu sửa đổi, bổ sung báo cáo khám sức khỏe định kỳ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai tập huấn, hướng dẫn chuyên môn kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh, sinh viên và kịp thời cập nhật đồng bộ dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

100% người dân trên địa bàn xã Phố Bảng được khám sức khoẻ định kỳ.

Trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mọi người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thể trạng cộng đồng.