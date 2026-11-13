11 vị trí tắc đường do mưa lũ tại Trung Bộ đã được khắc phục

Báo cáo nhanh của Cục Đường bộ ngày 13/11 cho thấy, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục được các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan triển khai khẩn trương.

Đơn vị quản lý đường bộ tổ chức lực lượng chốt trực, phân luồng giao thông. Ảnh: Cục Đường bộ.

Các lực lượng đã khắc phục, thông xe bổ sung 11 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc và đường tỉnh. Trong đó có 9/10 vị trí tắc từ ngày 12/11 trở về trước và 2/3 vị trí mới phát sinh từ chiều 12/11 đến sáng 13/11.

Toàn bộ các tuyến thuộc phạm vi quản lý của Trung ương không còn điểm tắc, người và phương tiện có thể lưu thông bình thường, an toàn, thông suốt.

Tại khu vực do Khu Quản lý đường bộ III quản lý, mặc dù một số nơi vẫn còn mưa nhỏ, mưa vừa, song công tác khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai tích cực.

Đáng chú ý, tại cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, vị trí sạt lở taluy dương bên phải tuyến từ Km1288+170 - Km1288+240 xảy ra lúc 5h13’ ngày 12/11 đã được xử lý kịp thời.

Trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, tại TP.Đà Nẵng, các tuyến quốc lộ cơ bản đã thông suốt.

Trên Quốc lộ 14H, nước ngập tại đoạn từ Km65+402 - Km66+675 đã rút, người và phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Đối với Quốc lộ 40B, lực lượng chức năng đã xử lý các vị trí sạt lở taluy dương, trong đó có 6 vị trí từng gây tắc đường.

Các điểm sạt lở trên đoạn Km34+340 - Km54+540 thuộc dự án đầu tư xây dựng liên kết vùng miền Trung cũng được các đơn vị thi công khắc phục, bảo đảm thông xe.

Quốc lộ 24C, vị trí tắc cuối cùng tại Km84+000 đã được xử lý. Toàn bộ các vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn TP.Đà Nẵng đã được khắc phục, giao thông cơ bản thông suốt.

Với tỉnh Quảng Trị, sáng 13/11, sạt lở taluy dương tại Km9+400 Quốc lộ 15D với khối lượng đất đá ước tính khoảng 3.000m³ đã gây tắc đường.

Ngay sau khi sự cố xảy ra lúc 6h, Sở Xây dựng và các lực lượng liên quan đã khẩn trương triển khai khắc phục, đến 13h cùng ngày thông xe trở lại.

Tại tỉnh Đắk Lắk, đến 11h ngày 13/11, toàn bộ các tuyến đường địa phương quản lý đã thông xe, giao thông trở lại bình thường. Ba vị trí ngập sâu trên các tuyến ĐT641, ĐT642 và ĐT650 đã được xử lý, thông tuyến.

Riêng trên Quốc lộ 19C, vị trí hư hỏng nón mố cầu Trà Ô tại Km51+631 không gây tắc đường nhưng hiện chỉ cho phép phương tiện lưu thông trên một nửa bề rộng mặt cầu.

Phần còn lại được rào chắn để bảo đảm an toàn, phòng ngừa nguy cơ sự cố công trình. Các đơn vị đang triển khai đắp đá hộc, xếp 4 rọ thép, dự kiến hoàn thành khắc phục vào 17h ngày 14/11.

Ngoài ra, tại Km28+400 - Km28+450 trên tuyến ĐT647, các đơn vị tiếp tục xử lý vị trí sạt lở mái taluy dương để tổ chức thông xe tạm.

Tỉnh Khánh Hòa, mặc dù một số tuyến đường còn ghi nhận thiệt hại về kết cấu hạ tầng như sạt lở taluy dương, lún, sụt taluy âm, song không xảy ra tắc đường.

Sở Xây dựng và các lực lượng đã khẩn trương xử lý đất đá sạt lở, tràn lấp trên Quốc lộ 27, Quốc lộ 27C, ĐT656, ĐT657K, ĐT707 và các tuyến đường khác, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.