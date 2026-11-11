11 trường nội trú liên cấp tại Cao Bằng đủ giáo viên, tuyển sinh đạt 94,49%

Công tác chăm lo đời sống cho học sinh nội trú luôn được các nhà trường quan tâm, chú trọng. Ảnh: Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng cho biết năm học 2026-2027, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp đã tuyển được 11.291 học sinh, đạt 94,49% chỉ tiêu. Tính đến ngày 6/11/2026, toàn tỉnh có 317 lớp với 11.275 học sinh đang theo học tại các trường.

Để bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp, ngành Giáo dục phối hợp với chính quyền các xã bố trí học sinh tại cơ sở mới, cơ sở cũ hoặc những điểm trường phù hợp.

Nhờ đó, 10/11 trường đã tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày. Hiện có 4 trường tổ chức nội trú, 10 trường tổ chức bán trú với tổng số 6.511 học sinh.

Về đội ngũ, 11 trường hiện có 33 cán bộ quản lý, 837 giáo viên và 75 nhân viên. Trong tổng số giáo viên, 824 người thuộc biên chế, 13 người là giáo viên hợp đồng. So với định mức, toàn hệ thống còn thiếu 5 giáo viên ở một số môn học; đồng thời thiếu 31 nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ. Ngành Giáo dục đang phối hợp với các địa phương rà soát, điều động, biệt phái và thực hiện hợp đồng để từng bước bổ sung nhân lực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường vẫn chưa hoàn thiện đồng bộ. Có 5/11 trường chưa được bàn giao tổng thể các gói thầu hoặc mới được bàn giao tạm một số hạng mục. Một số công trình ký túc xá còn chậm tiến độ. Đáng chú ý, việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt tại một số điểm trường, trong đó có Đàm Thủy, đang gặp khó khăn; hệ thống lọc nước RO tại 11 trường cũng chưa hoàn thành lắp đặt.

Một tiết học tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh. Ảnh: Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng Đàm Thị Trung Thu, địa hình đồi núi, giao thông khó khăn, ảnh hưởng của mưa bão, sạt trượt và nắng hạn đã tác động đến tiến độ thi công. Nguồn cung vật liệu, nhân công và việc tổ chức thi công tại một số công trình còn gặp trở ngại.

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp với các địa phương kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhân viên; đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục công trình, hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện phục vụ sinh hoạt nội trú, bán trú.

Việc đưa 11 trường phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động là bước đi có ý nghĩa đối với sự nghiệp giáo dục ở các xã biên giới Cao Bằng. Kết quả tuyển sinh đạt 94,49%, cùng với việc cơ bản bảo đảm giáo viên đứng lớp, cho thấy những nỗ lực ban đầu trong tổ chức và vận hành mô hình trường học này.

Tuy nhiên, hiệu quả của các công trình không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay số lượng học sinh được tuyển, mà quan trọng hơn là chất lượng dạy học, điều kiện ăn ở và khả năng tạo dựng môi trường giáo dục ổn định, lâu dài cho học sinh vùng biên.