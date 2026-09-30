11 triệu người Mỹ sắp phải đổi nghề vì AI

Khoảng 11 triệu người lao động Mỹ có thể phải tìm một nghề hoàn toàn mới vào năm 2035, theo nghiên cứu do McKinsey Global Institute công bố hôm 29/9.

Báo cáo của McKinsey ước tính tự động hóa có thể làm giảm nhu cầu đối với 36 triệu việc làm. Trong khi đó, sự phát triển của các lĩnh vực liên quan đến AI và nền kinh tế nói chung có thể tạo thêm 40 triệu công việc trong cùng giai đoạn.

Điều này đồng nghĩa AI có thể tạo ra nhiều việc làm hơn số vị trí bị thay thế. Tuy nhiên, McKinsey cảnh báo sự thay đổi công nghệ có thể kéo theo quá trình chuyển đổi lực lượng lao động lớn và kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, theo Bloomberg.

11 triệu người phải đổi nghề

Trong số 36 triệu người lao động chịu ảnh hưởng từ tự động hóa, khoảng 25 triệu người vẫn có thể tiếp tục làm công việc hiện tại. 11 triệu người còn lại có khả năng phải chuyển hẳn sang ngành nghề khác.

“Thách thức trong thập kỷ tới là khả năng dịch chuyển, không phải sự khan hiếm”, các nhà nghiên cứu McKinsey nhận định.

Nhiều công việc mất đi, đồng thời nhiều vị trí mới xuất hiện nhờ sự phát triển nhanh chóng của AI. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Theo báo cáo, thị trường lao động Mỹ vốn trải qua một cuộc chuyển đổi lớn khi thế hệ Baby Boomers nghỉ hưu, tốc độ nhập cư chậm lại và những cú sốc bên ngoài tiếp tục tác động đến nền kinh tế.

Trong 2 năm liên tiếp, thị trường việc làm Mỹ rơi vào trạng thái “tuyển dụng thấp, sa thải thấp”. Tình trạng luân chuyển lao động trì trệ khiến cơ hội việc làm tập trung vào một bộ phận nhỏ người lao động.

Một báo cáo riêng được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố cùng ngày cho thấy nhu cầu tuyển dụng tiếp tục suy yếu. Số vị trí tuyển dụng, một chỉ số quan trọng phản ánh nhu cầu lao động, giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng vào cuối tháng 8.

Tỷ lệ người lao động tự nguyện nghỉ việc, vốn được xem là thước đo niềm tin của người lao động, vẫn ở gần mức thấp nhất trong 6 năm. Trong khi đó, số vụ sa thải giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Tăng trưởng việc làm trong năm qua thuộc nhóm yếu nhất từng được ghi nhận. Đà tăng việc làm cải thiện trong năm nay, đạt khoảng 80.000 việc làm mỗi tháng, so với mức dưới 10.000 vị trí mỗi tháng vào năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức trung bình trong lịch sử, theo dữ liệu BLS.

Niềm tin của người lao động sụt giảm

Daniel Zhao, kinh tế trưởng tại Glassdoor, cho rằng tốc độ tuyển dụng chậm khiến người lao động cảm thấy bị mắc kẹt. “Điều đó đồng nghĩa với sự thất vọng và lo lắng tiếp tục tích tụ”, ông nói với CNN.

Tháng 9, Chỉ số Niềm tin Người lao động của Glassdoor giảm xuống mức thấp kỷ lục mới. Đây là lần thứ 3 trong năm chỉ số này chạm đáy mới, khi người lao động ngày càng lo ngại về an toàn việc làm, bất ổn kinh tế và tác động của AI.

Niềm tin của người lao động Mỹ sụt giảm khi thị trường tuyển dụng ảm đạm trong những năm gần đây. Ảnh minh hoạ: Maskot.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cũng suy giảm. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng mới nhất giảm 6,7 điểm, xuống 81,9, mức thấp nhất trong 12 năm. Conference Board cho biết giá xăng tăng, bất ổn kinh tế và xã hội toàn cầu ảnh hưởng đến triển vọng của người tiêu dùng.

Khảo sát của Conference Board cho thấy mức suy giảm niềm tin mạnh hơn so với khảo sát tương tự của Đại học Michigan. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng trong nghiên cứu này giảm 7% ở tháng 9 so với tháng 8, chạm mức thấp thứ 2 từng được ghi nhận.

Trong khi đó, chỉ số của Đại học Michigan tập trung nhiều hơn vào tình hình tài chính hộ gia đình và tác động của lạm phát, lúc này, điều kiện thị trường lao động có ảnh hưởng lớn hơn đến chỉ số niềm tin khách hàng.

“Người tiêu dùng bi quan hơn về điều kiện thị trường lao động trong tháng 9, khi tốc độ tuyển dụng thấp làm giảm hy vọng về khả năng tìm được việc”, Grace Zwemmer, chuyên gia kinh tế Mỹ tại Oxford Economics, nhận định với CNN.

Báo cáo việc làm chính thức tháng 9 dự kiến được công bố vào sáng 2/10. Các nhà kinh tế dự báo tốc độ tăng việc làm sẽ chậm lại so với tháng 8, với khoảng 95.000 việc làm mới được tạo ra, so với 162.000 vị trí của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo duy trì ở mức 4,1%, theo FactSet.