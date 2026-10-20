11 tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn

Chuyên gia khí tượng - thủy văn thông tin về gió mạnh trên biển và thời tiết trên đất liền những ngày tới. Video: TRẦN HÙNG

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 22-10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m.

Trước đó, cơ quan này đã cảnh báo một đợt không khí lạnh yếu sắp xuất hiện ở phía Bắc, có thể làm gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên từ chiều 21-10.

Cùng khoảng thời gian này, hoàn lưu xa phía Tây của siêu bão Champi trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương có thể ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Biển Đông từ ngày 21-10.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 23 đến 24-10, gió Đông Bắc trên vùng biển Bắc Biển Đông có thể mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5m.

Tàu thuyền đánh cá neo đậu trên biển. Ảnh: PHÚC HẬU

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 11 địa phương ven biển cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh. Xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Công tác trực ban cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).