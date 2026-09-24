11 tỉnh, thành phố tham gia tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV.

Theo Ban tổ chức, tham gia Ngày hội năm nay có các đoàn đến từ Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc đăng cai Ngày hội là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn của địa phương. Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá hình ảnh đất, người Điện Biên, thúc đẩy phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại họp báo

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, tỉnh Điện Biên xác định tổ chức Ngày hội theo hướng trang trọng, giàu bản sắc, an toàn, tiết kiệm và tạo trải nghiệm thực chất cho người dân, đại biểu, du khách. Công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng truyền thông trên các nền tảng số, giới thiệu văn hóa, du lịch và các điểm đến của tỉnh.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ, với thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và tiếp sóng trên VTV5. Trước đó, các đại biểu và đoàn tham gia Ngày hội sẽ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Trong 3 ngày, tại phố đi bộ Mường Thanh diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào Mông như trình diễn khèn Mông, trang phục truyền thống, nghề thủ công; trưng bày, triển lãm, quảng bá văn hóa; liên hoan văn nghệ quần chúng và không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực.

Các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao, được tổ chức tại khu vực Hầm Đờ Cát, Sân vận động và phố đi bộ Mường Thanh.

Quang cảnh họp báo.

Đáng chú ý, Carnaval đường phố diễn ra lúc 20h ngày 10/10, với sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng các đoàn. Các lực lượng sẽ diễu hành, trình diễn những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc Mông trên các tuyến phố trung tâm. Chương trình khép lại bằng màn đồng diễn khèn Mông “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7 tháng 5.

Trong hoạt động du lịch, sáng 11/10, đại biểu và du khách sẽ tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở, gắn với giao lưu văn hóa và trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Lễ bế mạc, tổng kết Ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 11/10 tại Quảng trường 7 tháng 5. Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương hoàn thiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, lưu trú, hậu cần và các điều kiện tổ chức, bảo đảm Ngày hội diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả.