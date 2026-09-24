11 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Họp báo giới thiệu về ngày hội. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức, trong đó chú trọng trình diễn, giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

Tại buổi họp báo diễn ra chiều ngày 24/9/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức.

Bảo đảm ngày hội sẽ diễn ra “trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”

Theo Ban tổ chức, các hoạt động của ngày hội được tổ chức theo hướng trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, khu vực và địa phương. Công tác phối hợp, chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia ngày hội được yêu cầu bảo đảm thống nhất, khoa học và linh hoạt.

Ngày hội sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Mở đầu các hoạt động là chương trình dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ, từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 9/10 tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Lễ khai mạc ngày hội diễn ra lúc 20 giờ ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng tại kênh VTV5. Cùng ngày, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ, các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội được khai mạc tại sân khấu phố đi bộ Mường Thanh.

Trong 3 ngày diễn ra ngày hội, tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của dân tộc Mông.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh xác định việc đăng cai ngày hội là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn; đây là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tinh thần được tỉnh Điện Biên xác định trong tổ chức ngày hội là “trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” và tạo được trải nghiệm cho nhân dân, đại biểu và du khách.

Đối với các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tỉnh dự kiến thành lập đoàn gồm 62 nghệ nhân, diễn viên tham gia trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông.

Đáng chú ý, với Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc Mông, tỉnh Điện Biên định hướng không tổ chức theo lối trưng bày tĩnh. Theo đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, người dân, đại biểu và du khách sẽ được xem, được nghe, được tham gia và trực tiếp trải nghiệm để cảm nhận văn hóa Mông trong đời sống thực.

Các chương trình do tỉnh chủ trì đang được hoàn thiện theo hướng mỗi hoạt động có một điểm nhấn riêng. Lễ khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội tại Phố đi bộ Mường Thanh sáng 9/10 được xây dựng ngắn gọn, trang trọng, giàu bản sắc.

Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật với các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân. Chương trình nghệ thuật bế mạc với chủ đề “Sắc Mông hội tụ - Tinh hoa lan tỏa” dự kiến kéo dài khoảng 70 phút, với khoảng 200 diễn viên; chương trình được định hướng trang trọng nhưng không nặng nghi lễ, giàu bản sắc nhưng không trùng lặp với chương trình khai mạc.

Gắn văn hóa với thể thao, ẩm thực và cộng đồng

Không gian Ngày hội không chỉ giới hạn ở các chương trình sân khấu mà được mở rộng sang thể thao, ẩm thực và các hoạt động cộng đồng.

Theo chương trình, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian diễn ra trong 3 ngày, tại khu vực Hầm Đờ Cát, Sân vận động và Phố đi bộ Mường Thanh, với 6 nội dung gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao.

Phía tỉnh Điện Biên dự kiến thành lập đoàn gồm 62 vận động viên, tham gia đủ 6/6 môn với 35 nội dung.

Tại Phố đi bộ Mường Thanh, không gian văn hóa, ẩm thực được bố trí gồm 11 gian trưng bày, 1 gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực. Yêu cầu đặt ra là tổng thể không gian thống nhất, đẹp, thuận tiện cho tham quan nhưng vẫn thể hiện nét riêng của văn hóa Mông ở từng địa phương, tránh trùng lặp.

Một hoạt động khác được chú trọng là tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên, từ 7 đến 11 giờ ngày 11/10. Theo phát biểu của lãnh đạo tỉnh, hoạt động này gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực.

Carnaval đường phố và đồng diễn Khèn Mông

Carnaval đường phố dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 10/10, với tuyến diễu hành dự kiến từ Quảng trường 7-5, đường Võ Nguyên Giáp, vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, qua cầu Thanh Bình, sau đó trở lại vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, đường Võ Nguyên Giáp và kết thúc tại Quảng trường 7-5.

Các đoàn bố trí nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng tham gia diễu hành, trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông thông qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Chương trình kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại sân Quảng trường 7-5.

Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người. Đây là một trong những hoạt động được tỉnh xây dựng với sự tham gia của các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân.

Lễ bế mạc, tổng kết ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.