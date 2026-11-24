Câu hỏi 1. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh còn nợ lệ phí môn bài có đương nhiên được xóa không?

Trả lời: Không phải tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài đương nhiên được xóa theo Nghị quyết 63/2026/QH16 mà chỉ có người nộp thuế được cơ quan thuế xác định thuộc trạng thái 03 (Người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc 06 (Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) tính đến hết ngày 23/10/2026 mới thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết này.

Công chức thuế rà soát tình trạng hoạt động của người nộp thuế xử lý theo quy định. Ảnh: TN

Cụ thể: Người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến hết ngày 23/10/2026 đang còn nợ lệ phí môn bài (bao gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 1/1/2017), tiền chậm nộp lệ phí môn bài (bao gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2013) trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thì được xử lý xóa.

Người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến hết ngày 23/10/2026 chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài thì tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ khai, nộp và tính tiền chậm nộp theo quy định.

Cơ quan thuế xác định từng khoản đủ điều kiện và còn chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm xóa.

Câu hỏi 2. Đã có thông báo nợ lệ phí môn bài, hoặc chưa từng khai lệ phí môn bài, cần làm gì?

Trả lời: Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 63/2026/QH16 đã nhận được thông báo nợ lệ phí môn mà chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài, cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu để xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 63/2026/QH16 chưa khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản đó theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 63/2026/QH16.

Câu hỏi 3. Người nộp thuế đã nộp một phần hoặc đã nộp hết khoản tiền chậm nộp thì xử lý thế nào?

Trả lời: Chính sách tại Nghị quyết 63/2026/QH16 chỉ áp dụng đối với số tiền chậm nộp chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm xóa, đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào ngân sách nhà nước và đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế cho cơ quan thuế chậm nhất hết ngày 30/6/2028 theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp một phần tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính thì không đủ điều kiện để xử lý xóa tiền chậm nộp phát sinh đối với phần tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Câu hỏi 4. Người nộp thuế còn nợ thuế giá trị gia tăng hoặc tiền thuê đất thì phải nộp khoản nào?

Trả lời: Người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc phải nộp, gồm cả khoản thuế giá trị gia tăng hoặc tiền thuê đất còn nợ, và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) cùng với việc nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế hợp lệ cho cơ quan thuế chậm nhất hết ngày 30/6/2028 thì mới được xem xét xử lý xóa tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 63/2026/QH16.

Câu hỏi 5. Người nộp thuế đã nộp hết tiền thuế nợ gốc từ trước, nay chỉ còn tiền chậm nộp thì sao?

Trả lời: Cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu để xác nhận việc người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và số tiền chậm nộp còn nợ.

Nếu người nộp thuế chưa nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ thì cơ quan quản lý thuế chưa đủ căn cứ để xử lý xóa tiền chậm nộp còn nợ của người nộp thuế.

Câu hỏi 6. Cơ quan quản lý thuế chưa xử lý xóa tiền chậm nộp vào ngày 30/6/2028 thì người nộp thuế có mất quyền được xem xét xử lý xóa theo Nghị quyết 63/2026/QH16 hay không?

Trả lời: Nếu hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ của người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 30/6/2028 và người nộp thuế đã nộp đủ nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chậm nhất ngày 30/6/2028 mà vẫn chưa được cơ quan quản lý thuế xử lý xóa tiền chậm nộp thì người nộp thuế vẫn được áp dụng chính sách của Nghị quyết 63/2026/QH16, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xử lý xóa tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 5.

Câu hỏi 7. Người nộp thuế chỉ bán, thanh lý hàng tồn hoặc tài sản để đóng cửa có bị loại không?

Trả lời: Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 63/2026/QH16 trong thời gian ở trạng thái 03, 06 chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh từ hoạt động đó thì người nộp thuế không bị loại trừ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 63/2026/QH16. Cơ quan thuế vẫn đối chiếu các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị quyết để thực hiện.

Câu hỏi 8. Người nộp thuế đang được thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử thì có được xử lý xóa tiền chậm nộp hay không?

Trả lời: Nếu người nộp thuế đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ cho cơ quan thuế chậm nhất ngày 30/6/2028 nhưng thuộc trường hợp đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử thì cơ quan quản lý thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này.

Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử mà có đủ căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết 63/2026/QH16 và người nộp thuế đủ điều kiện xóa tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết này thì cơ quan quản lý thuế tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của Nghị quyết 63/2026/QH16.

Câu hỏi 9. Khi người nộp thuế thuộc trạng thái 03 hoặc 06 thì có được dừng cưỡng chế ngay không?

Trả lời: Đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 23/10/2026,cCơ quan quản lý thuế chỉ không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản tiền chậm nộp đã được xác định đủ điều kiện xóa.

Tiền thuế nợ gốc và thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chưa nộp vào ngân sách nhà nước, tiền chậm nộp chưa đáp ứng điều kiện tiếp tục thuộc diện áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế theo pháp luật về quản lý thuế.

Câu hỏi 10. Người nộp thuế xem kết quả xóa nợ ở đâu và thủ tục giải thể thực hiện thế nào?

Trả lời: Cơ quan quản lý thuế công khai kết quả xóa nợ theo Nghị quyết 63/2026/QH16 trên trang thông tin điện tử và gửi thông tin qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có). Việc khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thực hiện theo pháp luật quản lý thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan có thẩm quyền và hoàn thành các nghĩa vụ liên quan theo pháp luật về doanh nghiệp.

Câu hỏi 11. Người nộp thuế đã có quyết định xóa nợ trước đây theo Nghị quyết 94/2019/QH14 có phải đề nghị hủy để áp dụng chính sách mới không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị quyết 63/2026/QH16, đối với người nộp thuế thuộc khoản 1 Điều 1 đã được xóa nợ theo pháp luật về quản lý thuế trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền không phải hủy quyết định xóa nợ đã ban hành theo quy định này./.