Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 11 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 9,2 tỷ USD, vượt mức kỷ lục gần 8,6 tỷ USD của cả năm 2025.

Với kết quả này, xuất khẩu rau quả Việt Nam chỉ còn cách mốc 10 tỷ USD khoảng 798 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu bình quân 11 tháng qua đạt khoảng 837 triệu USD/tháng.

Như vậy, chỉ cần duy trì mức xuất khẩu tương đương bình quân từ đầu năm, ngành rau quả sẽ vượt mốc 10 tỷ USD trong năm 2026./.