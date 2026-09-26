11 tập thể, 19 cá nhân đoạt giải Cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên'

UBND xã Đức Lương tổ chức phát động, hưởng ứng Cuộc thi.

Về tập thể, giải Nhất thuộc về UBND xã An Khánh; 2 giải Nhì thuộc về UBND xã Võ Nhai và UBND phường Quan Triều; 3 giải Ba thuộc về UBND phường Bách Quang, UBND xã Phong Quang và Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên); 5 giải Khuyến khích thuộc về UBND xã Na Rì, UBND xã Định Hóa; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh và Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).

Về cá nhân, giải Nhất thuộc về ông Lê Tuấn Anh, Công an phường Quan Triều; 3 giải Nhì thuộc về bà Hà Thị Thảo, Trường mầm non Võ Nhai, xã Võ Nhai; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Trường Tiểu học Ninh Sơn, phường Bách Quang và bà Trần Thị Thùy, Trường Tiểu học và THCS An Khánh 1, xã An Khánh. Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân.

Cuộc thi diễn ra từ 8 giờ ngày 5-8 đến 8 giờ ngày 20/8/2026. Người dự thi sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet để trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán trong thời gian tối đa 30 phút/lần thi. Sau 15 ngày tổ chức, Cuộc thi đã thu hút 30.067 người tham gia.

Cuộc thi góp phần nâng cao ý thức pháp luật, kỹ năng sử dụng dịch vụ công, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh.