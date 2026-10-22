11 SUV hybrid tốt nhất Australia năm 2026, một số xe có ở Việt Nam

Theo bài viết đăng ngày 20/10, WhichCar đề cập nhiều hướng tiếp cận công nghệ hybrid, từ xe tự sạc đến xe hybrid cắm sạc (PHEV). Một số mẫu xe có phiên bản tương ứng tại Việt Nam, nhưng thông số và trang bị giữa hai thị trường không nhất thiết giống nhau.

11 mẫu xe, nhiều lựa chọn về giá và công nghệ1. Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Hybrid có giá khởi điểm 44.450 AUD, chưa gồm chi phí lăn bánh. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, có lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.

Theo WhichCar, công suất kết hợp đạt 173 kW, mô-men xoắn 367 Nm; mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 4,9-5,3 lít/100 km. Tạp chí đánh giá cao khả năng vận hành cân bằng, không gian cabin và tính thực dụng, nhưng chi phí bảo dưỡng là điểm cần cân nhắc.

2. BYD Sealion 6

BYD Sealion 6 sử dụng hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với mô-tơ điện. Theo WhichCar, giá tại Australia từ 42.990 AUD, chưa gồm chi phí lăn bánh.

Bản sử dụng pin 18,3 kWh có quãng đường chạy điện công bố 92 km, trong khi bản pin 26,6 kWh đạt 140 km. Công suất kết hợp tương ứng là 160 kW và 253 kW.

WhichCar đánh giá cao không gian cabin, trang bị và giá bán, nhưng lưu ý khoang hành lý 425 lít và công suất sạc nhanh DC tối đa 18 kW.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 được giới thiệu tháng 4/2025 với hai phiên bản Dynamic và Premium. Giá niêm yết khi ra mắt lần lượt là 839 triệu đồng và 936 triệu đồng; đây không phải giá bán hiện hành đã được xác nhận.

3. Chery Tiggo 7 Super Hybrid

Chery Tiggo 7 Super Hybrid có giá từ 34.990 AUD theo hình thức drive-away, tức giá đã bao gồm các chi phí lăn bánh theo cách tính tại Australia.

Xe kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L, mô-tơ điện và pin 18,4 kWh. Quãng đường chạy điện công bố đạt 93 km. WhichCar ghi nhận lợi thế về giá bán và hệ truyền động, nhưng cũng chỉ ra những hạn chế về khả năng kiểm soát thân xe và một số hệ thống hỗ trợ lái.

4. Geely Starray EM-i

Geely Starray EM-i có giá khởi điểm 37.490 AUD, chưa gồm chi phí lăn bánh. Xe sử dụng hệ truyền động PHEV với pin 18,4 kWh hoặc 29,8 kWh tùy phiên bản.

Theo WhichCar, công suất kết hợp đạt 193 kW ở bản dẫn động cầu trước và 220 kW ở bản dẫn động 4 bánh. Phạm vi chạy điện công bố theo WLTP lần lượt là 83 km, 136 km và 130 km tùy cấu hình.

Tại Việt Nam, dòng xe tương ứng được phân phối với tên Geely EX5 EM-i, gồm các phiên bản Pro, Max và Ultra.

5. Honda CR-V e:HEV

Honda CR-V e:HEV tại Australia có giá từ 49.900 AUD theo hình thức drive-away. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hệ thống mô-tơ điện, công suất kết hợp 135 kW và mô-men xoắn 335 Nm theo WhichCar.

Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 5,5 lít/100 km với bản dẫn động cầu trước và 5,7 lít/100 km với bản dẫn động 4 bánh. Không gian hành khách và tính thực dụng là những ưu điểm được tạp chí ghi nhận.

Tại Việt Nam, Honda CR-V e:HEV có hai phiên bản L và RS, được lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, thông số của xe tại Australia không nên được áp dụng mặc nhiên cho các phiên bản Việt Nam.

6. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid có giá từ 42.850 AUD, chưa gồm chi phí lăn bánh. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp.

Theo WhichCar, công suất kết hợp đạt 172 kW, mô-men xoắn 367 Nm; mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 4,9-5,3 lít/100 km. Tạp chí đánh giá cao không gian cabin, khoang hành lý và khả năng vận hành cân bằng.

Các thông số này thuộc cấu hình Australia, không thể tự động áp dụng cho Hyundai Tucson bán tại Việt Nam.

7. Jaecoo J7 SHS-P

Jaecoo J7 SHS-P có giá từ 39.990 AUD theo hình thức drive-away đối với bản dẫn động cầu trước. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp pin 18,4 kWh.

Theo WhichCar, bản 2WD có công suất kết hợp 205 kW, còn bản AWD đạt 260 kW. Quãng đường chạy điện công bố lần lượt là 100 km và 80 km.

Mẫu xe được đánh giá cao về giá bán, trang bị và khả năng vận hành, nhưng khoang hành lý và cách bố trí chức năng trên màn hình cảm ứng là những điểm cần cân nhắc. Khi đối chiếu với Việt Nam, cần xác định đúng phiên bản J7 đang được phân phối.

8. MG HS Hybrid+ và Super Hybrid

MG HS có hai lựa chọn hệ truyền động: Hybrid+ không cần cắm sạc ngoài và Super Hybrid là PHEV có thể sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Theo WhichCar, bản Hybrid+ có giá từ 39.990 AUD drive-away, công suất kết hợp 165 kW và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 5,2 lít/100 km. Bản Super Hybrid có giá từ 48.990 AUD drive-away, pin 24,7 kWh và phạm vi chạy điện 120 km.

Hai cấu hình hướng tới nhu cầu khác nhau. Hybrid+ phù hợp với người không thuận tiện sạc ngoài, trong khi PHEV có thể giúp giảm sử dụng xăng trên hành trình thường ngày nếu được sạc thường xuyên.

9. Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV có giá từ 58.990 AUD, chưa gồm chi phí lăn bánh. Xe kết hợp động cơ xăng 2.4L với mô-tơ điện ở hai cầu, pin 22,7 kWh và hệ dẫn động 4 bánh S-AWC.

Theo WhichCar, công suất kết hợp đạt 221 kW, quãng đường chạy điện công bố 86 km. Một số phiên bản có 7 chỗ, nhưng hàng ghế thứ ba khá hạn chế về không gian.

Giá bán cao hơn nhiều mẫu PHEV Trung Quốc là điểm bất lợi, trong khi hệ dẫn động 4 bánh và khả năng chở gia đình là những yếu tố tạo khác biệt.

10. Nissan X-Trail e-Power

Nissan X-Trail e-Power sử dụng động cơ xăng chủ yếu để tạo điện, còn mô-tơ điện trực tiếp dẫn động bánh xe. Người dùng không cần cắm sạc ngoài.

Theo WhichCar, cấu hình được nêu có công suất 150 kW, mô-men xoắn 330 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 5,4 lít/100 km với bản dẫn động cầu trước và 6,1 lít/100 km với bản dẫn động 4 bánh.

Cách vận hành này khác với PHEV có thể sạc pin từ nguồn điện bên ngoài. X-Trail e-Power vẫn cần xăng để tạo điện, dù cảm giác vận hành có thể gần với xe điện trong nhiều tình huống.

11. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid có giá từ 45.990 AUD, chưa gồm chi phí lăn bánh. Theo WhichCar, bản hybrid sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, công suất kết hợp 143 kW và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 4,5-4,6 lít/100 km.

Dòng xe còn có bản PHEV sử dụng pin 22,7 kWh, với phạm vi chạy điện công bố 113-121 km tuỳ cấu hình.

Bản hybrid phù hợp với người muốn tiết kiệm nhiên liệu mà không phải cắm sạc ngoài. PHEV hướng tới người có thể sạc thường xuyên để tận dụng khả năng chạy điện trong các hành trình ngắn.

Những mẫu xe nào có tại Việt Nam?

Trong danh sách của WhichCar, BYD Sealion 6, Geely EX5 EM-i và Honda CR-V e:HEV có phiên bản tương ứng được phân phối tại Việt Nam. Cùng tên xe không có nghĩa cùng hệ truyền động, dung lượng pin hay phạm vi chạy điện.

Danh sách của WhichCar cho thấy SUV hybrid cỡ trung cạnh tranh trên nhiều phương diện, từ giá mua, mức tiêu thụ nhiên liệu và khả năng chạy điện đến không gian cabin và chi phí bảo dưỡng. Với người mua tại Việt Nam, đối chiếu đúng phiên bản đang bán trong nước có giá trị thực tế hơn việc chỉ so sánh tên mẫu xe giữa hai thị trường.