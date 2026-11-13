11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027

Sáng 13/11, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 Phan Minh Đức đã có mặt tại tòa soạn Báo Tiền Phong để tham gia ghi hình chương trình SVodcast số thứ 7. Trong cuộc trò chuyện cùng nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc học thuật của Future Class đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình rời Australia về nước làm giáo dục, phương pháp dạy học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và bài toán định hướng tương lai cho thế hệ trẻ.