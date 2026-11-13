11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/11/2026 đã ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học. Phụ lục V kèm theo Thông tư quy định 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/11-phuong-thuc-xet-tuyen-dai-hoc-tu-nam-2027-post1402619.html