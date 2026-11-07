11 nước châu Âu diễn tập phương án đưa lực lượng đa quốc gia tới Ukraine

Đây là lần đầu tiên các nước châu Âu tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng phối hợp thực tế của lực lượng đa quốc gia được dự kiến triển khai tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Ảnh minh họa: Ảnh: THX/TTXVN phát

Anh và Pháp sẽ điều phối khoảng 2.800 binh sĩ thuộc 11 quốc gia trong cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn và Kiev đề nghị hỗ trợ.

Theo tờ Kyiv Post, cuộc diễn tập chính mang tên Koalicja (Liên minh), diễn ra từ ngày 9-22/11 tại khu vực gần Nowa Dęba, Đông Nam Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 100 km.

Đây là lần đầu tiên các nước tham gia tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng phối hợp thực tế của lực lượng đa quốc gia được dự kiến triển khai tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Trọng tâm của cuộc diễn tập là giải quyết một loạt vấn đề hậu cần và tác chiến: Các đơn vị quân đội thuộc nhiều quốc gia có thể rời căn cứ, vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị qua biên giới, sau đó tập hợp và hoạt động dưới một bộ chỉ huy thống nhất trong thời gian bao lâu.

Khoảng 2.800 quân nhân tham gia sẽ được phân bổ tại ba địa điểm, gồm khu vực huấn luyện ở Ba Lan, sở chỉ huy lực lượng tại Paris (Pháp) và bộ chỉ huy trên biển tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vai trò của Ba Lan trong cuộc diễn tập cũng phản ánh giới hạn mà Warsaw đặt ra đối với sự tham gia của nước này trong kế hoạch hậu xung đột tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, nước này sẵn sàng điều phối hoạt động di chuyển của binh sĩ đồng minh qua lãnh thổ Ba Lan, nhưng không đưa quân đội của mình vào Ukraine.

Binh sĩ Ba Lan tham gia buổi huấn luyện tại thao trường Biedrusko ngày 7/4/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Trong khi đó, Anh và Pháp đã có những cam kết sâu hơn. Tháng 1/2026, hai nước cùng Ukraine ký tuyên bố về ý định triển khai các trung tâm quân sự trên lãnh thổ Ukraine sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Diễn tập kịch bản triển khai tại Ukraine

Pháp dự kiến đóng góp khoảng 1.100 binh sĩ, trong khi Anh cử 300 quân nhân, trong đó có các binh sĩ thuộc Lữ đoàn số 7 của Lục quân Anh, còn được gọi là "Desert Rats" (Chuột sa mạc).

Trung tướng Anh Tom Bateman, chỉ huy Lực lượng đa quốc gia Ukraine (Multinational Force Ukraine), bộ phận quân sự của Liên minh những nước sẵn sàng (Coalition of the Willing), cùng Tướng Pháp Armel Dirou sẽ giám sát cuộc diễn tập.

Ngoài Anh và Pháp, các quốc gia tham gia còn có Bỉ, Estonia, Đức, Litva, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan.

Trên thực địa, các chỉ huy sẽ thực hành triển khai các đơn vị đến vị trí được giao, bảo vệ lực lượng sau khi đổ bộ và duy trì hoạt động tiếp tế. Ba Lan sẽ là địa điểm tiếp nhận các đơn vị quân đội từ Anh, Pháp và những nước tham gia khác.

Trong bầu trời, phi đội tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh cùng máy bay tiếp dầu Voyager sẽ thực hiện những nhiệm vụ mô phỏng khả năng hỗ trợ bảo vệ các chuyến bay dân sự nếu Ukraine mở lại không phận.

Trên biển, các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul sẽ điều phối một cuộc diễn tập lập kế hoạch rà phá thủy lôi tại các tuyến đường tiếp cận cảng biển Ukraine, nhằm tạo điều kiện cho tàu thương mại lưu thông an toàn.

Ý tưởng về một lực lượng đa quốc gia được đẩy mạnh trong bối cảnh các nước châu Âu tìm cách xác định vai trò của mình trong việc bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine, nhất là khi triển vọng và mức độ tham gia của Mỹ trong các cam kết an ninh đối với Kiev còn là vấn đề được quan tâm.

Trong khi đó, Nga nhiều lần phản đối khả năng các nước phương Tây triển khai lực lượng quân sự tại Ukraine, coi sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài tại đây là yếu tố có thể làm gia tăng căng thẳng và mở rộng nguy cơ đối đầu.