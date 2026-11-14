11 nữ tu và hành trình gieo yêu thương

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi đến Trung tâm Tình Thương Teresa - nơi sinh hoạt của 51 trẻ em kém may mắn đang được 11 nữ tu chăm sóc đặc biệt tại đây bằng tình yêu thương, sự tận tụy, cùng những đóng góp chung tay từ cộng đồng.

Với mỗi em ở trung tâm đều có một hoàn cảnh đặc biệt trong hành trình hòa nhập cộng đồng. Hình ảnh các nữ tu kiên trì, tỉ mỉ hướng dẫn, chăm sóc, tập nói, tập đọc, học viết và những kỹ năng đơn giản nhất trong sinh hoạt hằng ngày.

Chia sẻ về hành trình mang yêu thương đến những trẻ em kém may mắn, nữ tu Đinh Thị Thẩm, người phụ trách Trung tâm cho biết: Trung tâm được xây dựng từ năm 2016, xuất phát từ trăn trở của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh lúc còn đương nhiệm khi chứng kiến trên địa bàn có nhiều trẻ khuyết tật không có cơ hội đến trường. Và chỉ một năm sau, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thuộc Tỉnh dòng Hà Nội tiếp quản cơ sở, đón những em nhỏ đầu tiên đến học tập và chăm sóc.

Hiện, trung tâm có 11 nữ tu chăm sóc 51 trẻ thường xuyên đến học tập, trong đó 16 em thuộc diện nội trú. Đến nay, trung tâm đã giúp 10 em hòa nhập trở lại với trường mầm non và tiểu học.

Nhờ được chăm sóc, rèn luyện thường xuyên, nhiều em dần trở nên nhanh nhẹn, biết tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày, có những tiến bộ rõ rệt và ngày càng tự tin hơn.

Theo nữ tu Thẩm, các nữ tu ở đây hầu hết đều được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt, trong đó có người có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân. Một số nữ tu được đào tạo về sư phạm giáo dục âm nhạc, phụ trách phòng trị liệu âm nhạc và cảm xúc. Cơ sở còn có phòng vật lý trị liệu phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Mỗi em đến trung tâm đều có một hoàn cảnh đặc biệt, khả năng và tốc độ phát triển riêng, bởi vậy trung tâm phải phân loại, xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm trẻ.

Những em chậm phát triển trí tuệ được hướng dẫn các kỹ năng tự phục vụ. Đối với những trẻ câm điếc, chương trình tập trung vào ngôn ngữ ký hiệu, học chữ, học viết và toán.

Đằng sau mỗi bài học, mỗi bữa ăn của 51 trẻ khuyết tật là sự tận tụy, kiên trì của các nữ tu, từ việc tỉ mỉ hướng dẫn từng em tập nói, học chữ, rèn kỹ năng sinh hoạt, thấu hiểu tâm lý...

Không chỉ dạy học, các nữ tu còn tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với khả năng của trẻ. Những em có năng khiếu được hướng dẫn học vẽ, làm đồ thủ công. Sản phẩm do các em tự tay làm ra được sử dụng làm quà tặng cho khách đến thăm, qua đó khuyến khích sự tự tin và khả năng sáng tạo của trẻ.

Chị Nguyễn Thị Liễu chia sẻ, con gái 15 tuổi bị tăng động, chậm phát triển, gần như mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người hỗ trợ. Chị từng đưa con đi nhiều nơi nhưng chưa tìm được môi trường phù hợp, nhưng chỉ khi đến trung tâm, chứng kiến sự tận tình, chu đáo và chuyên môn của các nữ tu, chị mới thực sự yên tâm gửi gắm con, bởi với gia đình, sự chăm sóc ấy là điều vô cùng quý giá, giúp con phát triển sớm tự chăm sóc cho bản thân.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình duy trì hoạt động, nữ tu Đinh Thị Thẩm, người phụ trách trung tâm cho biết, với 51 trẻ thường xuyên đến học tập, chăm sóc và sinh hoạt, các khoản đóng góp từ phụ huynh chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu thực tế.

Trong hoàn cảnh đó, sự sẻ chia của người dân địa phương và các nhà hảo tâm trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng để trung tâm duy trì hoạt động.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thượng Hải Nguyễn Văn Hưng cho biết: “Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các nữ tu ở trung tâm vẫn luôn tận tâm, hết lòng chăm sóc, dạy dỗ trẻ. Việc tự nguyện đón nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng những đứa trẻ khuyết tật là nghĩa cử nhân văn, đáng trân trọng. Sự hỗ trợ dành cho trung tâm không chỉ đến từ phụ huynh có con theo học. Nhiều người dân xung quanh, dù không có con ở đây, vẫn tự nguyện mang thực phẩm đến. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là tình thương dành cho những đứa trẻ kém may mắn”.

“Bên cạnh sự chung tay của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở duy trì hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về lâu dài, chúng tôi mong các tổ chức, đoàn thể và nhà hảo tâm, người dân địa phương tiếp tục quan tâm, chung tay hỗ trợ để cơ sở có thêm nguồn lực duy trì hoạt động, chăm sóc tốt hơn cho các em”, ông Hưng chia sẻ.

Suốt 10 năm qua, với tình yêu thương và sự tận tụy của 11 nữ tu, cùng sự sẻ chia của người dân địa phương và các nhà hảo tâm, Trung tâm Tình Thương Teresa đã trở thành mái nhà chung của 51 trẻ khuyết tật. Không chỉ được chăm sóc, dạy dỗ, các em còn được khích lệ, tạo điều kiện phát huy khả năng của bản thân, bồi đắp sự tự tin và từng bước hòa nhập với cộng đồng.