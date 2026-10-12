11 nhóm tài khoản điện tử phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

Vốn là một định chế thường được tìm đến khi các nước nghèo sa lầy nợ nần, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại hội nghị ở Bangkok trong tuần này sẽ phải đối mặt với những dấu hiệu rắc rối ngày càng tăng về nợ nần tại các quốc gia giàu có nhất...