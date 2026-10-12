11 nhóm tài khoản điện tử phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026
Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.
VH
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/11-nhom-tai-khoan-dien-tu-phai-lien-ket-xac-thuc-vneid-truoc-ngay-31-12-2026-45579.htm