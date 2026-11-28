Ngày 16/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình), chồng của Phương Oanh, 10 năm tù về tội rửa tiền trong phiên sơ thẩm vụ án liên quan Mr Pips.

11 ngày sau, người ta không thấy một Phương Oanh trốn tránh.

Tối 27/11, cô xuất hiện với vai trò vedette, khép lại show diễn bộ sưu tập Thu Đông 2026 của C.E.M do stylist Lê Minh Ngọc thực hiện, tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam ở Hà Nội.

Phương Oanh đảm nhận vai trò vedette, khép lại show diễn của C.E.M tối 27/11. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đó là sự kiện lớn hiếm hoi nữ diễn viên Quỳnh búp bê tham gia, đúng một năm sau khi Gió ngang khoảng trời xanh kết thúc. Từ khi chồng bị khởi tố vào tháng 10/2025, Phương Oanh vẫn đều đặn đăng những clip nấu ăn, chăm con trên mạng xã hội, vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Thế nhưng bước chân ra sàn diễn ấy không được đón nhận dễ dàng. Clip màn catwalk lan nhanh trong đêm, kéo theo không ít lời bàn tán. Có người chê bộ trang phục: "Phản cảm thật sự". Có người đem cô ra so sánh: "Bộ này mà Hồ Ngọc Hà thể hiện thì quá thần thái và phong cách hơn". Nặng nề hơn, một số bình luận lôi chuyện của chồng cô vào, mỉa mai như thể việc người vợ vẫn đi làm, vẫn mỉm cười là một cái lỗi.

Bộ trang phục đỏ xuyên thấu, khoác áo choàng lông vũ của Phương Oanh trên sàn diễn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nhưng Phương Oanh đã làm gì sai? Pháp luật chỉ kết án người có tội. Còn những người thân của họ, người vợ, những đứa con, cha mẹ già, vẫn phải tiếp tục sống. Không thể lấy cái sai của một người để cầm tù cả những người thương họ.

Nếu chỉ sống cho riêng mình, có lẽ Phương Oanh đã chọn cách khác. Nhưng trên cô còn bố mẹ, dưới là hai con thơ. Ở tuổi 37, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài kiên cường: tiếp tục làm việc, tiếp tục xuất hiện, tiếp tục đứng vững để lo cho gia đình.

Nhiều khán giả hiểu điều đó. "Bà quay lại và thành công hơn nữa nha", một người viết. "Do camera mà mấy bạn, này cũng ok đó chứ", người khác lên tiếng bênh.

Khen hay chê là quyền của khán giả. Nhưng một người phụ nữ đang gồng mình đứng vững sau biến cố gia đình xứng đáng được nhìn bằng chính công việc của cô.

11 ngày, một bản án và một sàn diễn. Phương Oanh đã chọn đứng dậy. Nếu không thương, xin đừng nói lời cay đắng.