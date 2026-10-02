11 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31/12/2026

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Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung quy định về liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử.

Cụ thể, Điều 19 Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 9 và khoản 10 vào Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP.

Theo quy định mới, tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023 trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử, gồm: giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; ngân hàng; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; du lịch; dược; khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Riêng trong lĩnh vực thương mại điện tử, yêu cầu liên kết, xác thực được áp dụng đối với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử năm 2025.

Ngoài các lĩnh vực trên, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đầy đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử.

Đối với các lĩnh vực chưa được liệt kê, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ban hành danh mục giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

11 loại tài khoản phải hoàn thành liên kết trước ngày 31/12/2026

Theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, các tài khoản thuộc diện quy định được tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành việc liên kết, xác thực chậm nhất ngày 31/12/2026, trừ tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, 11 loại tài khoản phải hoàn thành việc liên kết, xác thực trước thời hạn này gồm: giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; du lịch; dược; khám bệnh, chữa bệnh; mạng xã hội tại Việt Nam.

Riêng tài khoản ngân hàng đã được tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực chậm nhất ngày 30/6/2027.

Nghị định cũng quy định các nền tảng số quốc gia phải tích hợp tài khoản định danh điện tử để xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch chậm nhất ngày 31/12/2026.