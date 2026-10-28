11 lĩnh vực tài khoản điện tử phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026
Nghị định số 320/2026/NĐ-CР của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CР ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Theo khoản 3, Điều 20, Nghị định 320/2026/NĐ-CP, 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực trước ngày 31/12/2026.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/11-linh-vuc-tai-khoan-dien-tu-phai-lien-ket-xac-thuc-vneid-truoc-ngay-31122026-post912976.html