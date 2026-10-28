11 lĩnh vực tài khoản điện tử phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp ở địa bàn tỉnh nói chung và các xã Mường Khoa, Tân Uyên, Than Uyên có bước phát triển rõ nét, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS) được xác định là giải pháp quan trọng hỗ trợ nông dân tiếp cận, dự báo và nắm bắt kịp thời thông tin thị trường nông sản. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của địa phương như gạo đặc sản, chè, mật ong, thịt lợn sấy, địa lan… ngày càng khẳng định thương hiệu, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị.