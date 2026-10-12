11 lĩnh vực phải liên kết tài khoản với VNeID trước ngày 31/12

Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Các tài khoản được tạo lập trước ngày 28/9 cũng phải hoàn thành liên kết, xác thực theo thời hạn quy định.

Riêng tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng có thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027. Chính phủ đồng thời yêu cầu các nền tảng số quốc gia tích hợp việc sử dụng VNeID để xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch trước ngày 31/12/2026.

Quy định nhằm tăng cường xác thực danh tính trên môi trường số, góp phần bảo đảm an toàn giao dịch và thúc đẩy kết nối các dịch vụ số.